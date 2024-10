Menilik Karier Olivia Rodrigo Menjelang Peluncuran Dokumenter Konser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter konser Olivia Rodrigo, Olivia Rodrigo: GUTS World Tour, akan diluncurkan di Netflix pada 29 Oktober 2024. Film dokumenter ini merekam perjalanan tur dunia kedua dalam kariernya, Guts, yang dimulai di Palm Springs, California, pada 23 Februari 2024 di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara di Amerika Selatan.

"Saya seharusnya berlatih lebih banyak, sepertinya butuh tiga pekan lagi untuk berlatih. Tapi saya berpikir, ‘Baiklah, akan saya lanjutkan’," katanya, dikutip dari Antara.

Rodrigo juga mengungkapkan kegembiraannya untuk berbagi pengalaman konser melalui dokumenter ini dengan para penggemar yang tidak bisa hadir secara langsung. Ia mengatakan, "Sekarang Anda bisa mendapatkan tempat duduk terbaik di rumah!"

Karier Olivia Rodrigo

Olivia Isabel Rodrigo lahir di Murrieta, California, pada 20 Februari 2003. Dikutip dari Biography, karier aktingnya dimulai ketika ia mendapat peran utama dalam film An American Girl: Grace Stirs Up Success (2015). Olivia membintangi serial Disney Bizaardvark dan High School Musical: The Musical: The Series.

Debut musiknya dimulai dengan single Drivers License yang dirilis pada Januari 2021. Lagu ini memecahkan rekor sebagai lagu pertama yang mendapat lebih dari satu miliar streaming di tahun yang sama. Lagu ini juga menandai pencapaian Olivia sebagai penyanyi dan penulis lagu.

Pencapaian dan Penghargaan

Lagu debutnya memuncaki Billboard Hot 100 selama delapan pekan berturut-turut. Drivers License menjadi pembuka jalan bagi album pertamanya, Sour, yang dirilis pada Mei 2021. Album ini mendapat sambutan dan melahirkan empat lagu yang masuk dalam 10 besar Billboard, termasuk Good 4 U.

Album Sour mencetak rekor sebagai album debut terlama berada di 10 besar Billboard 200 pada abad ke-21. Pada 2023, Olivia, merilis album kedua berjudul Guts, yang juga sukses besar. Salah satu lagu dalam album tersebut, Vampire, kembali membawa, Olivia, ke puncak Billboard Hot 100. Olivia pernah menerima tiga penghargaan Grammy dari total 13 nominasi.

