25 Film dan Serial Netflix Terbaru Tayang Mulai November 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menayangkan sederet film dan serial terbaru yang mulai pada November 2024 untuk pengguna di Indonesia. Drama Korea Mr. Plankton, pertandingan tinju Jake Paul vs. Mike Tyson, hingga film Indonesia Ipar Adalah Maut yang tayang di bioskop pada Juni 2024, akan hadir di Netflix bulan ini.

Berikut daftar film dan serial Netflix terbaru yang tayang mulai November 2024:

Seorang pria yang terus didera kemalangan dan mantannya, calon pengantin yang paling tak bahagia, terpaksa saling menemani dalam perjalanan terakhir hidup pria itu.



Jake Paul vs. Mike Tyson. Dok. Netflix

Dua petinju utama, Jake Paul dan Mike Tyson, berhadapan di pertarungan tinju akbar ini, yang di-streaming live dalam lima bahasa dari AT&T Stadium di Arlington, Texas.



Ipar Adalah Maut. Dok. Netflix

Seorang mahasiswa yang penuh semangat bertemu dengan suami idamannya. Namun sebuah perselingkuhan mengancam kehidupan dan keluarga mereka yang tampak sempurna.



Zombieverse: New Blood. Dok. Netflix

Serial K-zombie yang inovatif ini kembali dengan lebih berani. Nantikan berbagai zombie versi anyar, anggota-anggota baru, dan petualangan seru penuh sensasi dan tawa yang tiada henti.





Sebuah layanan pernikahan rahasia terungkap ketika sebuah koper yang terdampar di tepi pantai mengungkapkan pernikahan aneh pasangan yang terlibat dalam situasi tersebut.



6. Meet Me Next Christmas (6 November)



Demi menemukan pria impiannya, seorang wanita romantis sentimental menjelajah kota New York untuk mendapatkan tiket konser Natal Pentatonix yang sudah terjual habis.





Saat seorang janda muda secara ajaib menghidupkan manusia salju yang menawan, ia menemukan kembali tawa dan romansa tepat sebelum Natal—dan sebelum ia meleleh.





Demi menyelamatkan klub malam orang tuanya, seorang penari Broadway menggelar pentas bertema Natal yang krunya laki-laki semua—dan bertemu pria dengan langkah yang tepat.



9. Our Little Secret (27 November)

Our Little Secret. Dok. Netflix

Usai tahu bahwa pasangan mereka kakak beradik, dua mantan kekasih yang saling membenci harus merayakan Natal dalam satu rumah sambil merahasiakan masa lalu cinta mereka. Film ini dibintangi oleh Lindsay Lohan, Ian Harding, dan Kristin Chenoweth.





Keluarga seorang anak laki-laki berduka dan telah melupakan Natal, namun secara tak terduga ia menjalin persahabatan dengan gadis ceria yang bersemangat menyambut liburan.





Rahasia yang terpendam muncul ke permukaan saat Pogues berlomba menemukan artefak legendaris, dan sekelompok pemburu harta karun saingan yang berbahaya mengejar mereka.





Aliansi terbentuk, kesetiaan hancur, dan bahaya baru muncul saat pertempuran antara Piltover dan Zaun memicu kejayaan sekaligus lara. Jadwal tayang Arcane: Season 2; 9 November (Batch 1), 16 November (Batch 2), dan 23 November (Batch 3).



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Cobra Kai: Season 6: Part 2. Dok. Netflix

Menjelang turnamen global, Daniel dan Johnny berupaya membangun kembali tim mereka. Namun musuh lama dan ancaman baru menghalangi kemenangan mereka.





Perang bukanlah lagi ancaman melainkan sudah menjadi kenyataan. Kesetiaan dan ikatan keluarga Fraser diuji ketika seluruh masyarakat angkat senjata untuk membela negara mereka.



15. Born for the Spotlight (7 November)



Mengejar kemewahan, ketenaran, dan keartisan, para wanita yang mencintai dunia akting harus mendorong diri untuk mengejar impian di dunia bisnis pertunjukan yang kejam.



Beyond Goodbye. Dok. Netflix

Setelah kecelakaan tragis merenggut cintanya, Saeko anehnya merasa dekat dengan pria baru–yang ternyata adalah penerima donor jantung mendiang tunangannya.



Film JOY. Dok. Netflix

Drama dari kisah nyata ini menceritakan tiga ilmuwan pionir Inggris di era ‘60-an dan ‘70-an serta perjuangan mereka untuk mengembangkan IVF melampaui berbagai rintangan.





Sesosok siborg terbangun dengan dokter baik hati di sisinya dan tanpa ingatan masa lalu. Demi mengetahui identitasnya, ia harus melintasi dunia pascakiamat nan berbahaya.



The Flash. Dok. Netflix

Saat Flash menggunakan kekuatan uniknya untuk mengubah tragedi di masa lalunya, ia menyebabkan paradoks waktu yang dapat menghancurkan masa kini—dan masa depan.





Sepasang sahabat, Brooklyn dan Malibu, berpacu melintasi Eropa untuk memecahkan misteri saat seekor kuda pertunjukan dicuri ketika mereka berlibur di pedesaan Inggris.



21. The Fairly OddParents: A New Wish (14 November)



Setelah pindah ke kota Dimmadelphia bersama orang tuanya, Hazel mendapati bahwa tetangga sebelahnya adalah para wali baptis peri ajaib yang sedang menyamar.





The Wonderoos kembali dan siap belajar saat mereka menjalani petualangan sehari-hari seperti potong rambut, menghadapi perasaan baru, dan banyak lagi.





Ketika orang tuanya dikutuk menjadi monster raksasa, seorang putri berusia remaja harus melakukan perjalanan ke alam liar untuk membalikkan kutukan tersebut sebelum terlambat.





Saat seorang peretas yang kesepian tersangkut sekelompok kurir bawah tanah, mereka mengungkap kebenaran gelap yang bersembunyi di balik wajah Tokyo yang tampak sempurna.



25. Mononoke The Movie: The Phantom in the Rain