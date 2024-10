Serba-serbi Karya Solo Jin BTS, I'll Be There

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota BTS, Jin, baru saja merilis single terbaru I'll Be There, yang hadir dengan dukungan teknologi Dolby Atmos. Lagu ini merupakan kolaborasi antara Jin BTS dan Dolby Laboratories, pengalaman dalam bentuk musik dan menjadi puncak dari kampanye global Love More in Dolby.

Setelah single I’ll Be There, album solo perdana, Jin BTS, Happy, juga akan dirilis dalam format Dolby Atmos secara global pada 15 November 2024. Jin membagikan video teaser untuk video musik single tersebut di kanal YouTube resmi Hybe Labels. Cuplikan tu memperlihatkan Jin dengan tampilan bergaya rock dan potongan lagu yang akan segera dirilis, dikutip dari Antara.

Kolaborasi dengan Dolby Atmos

Dolby Atmos akan menyajikan setiap detail musikal yang ceria dan penuh kebahagiaan dari lagu-lagu di album Happy. Pengalaman ini pertama kali diperkenalkan melalui I'll Be There, memberikan penggemar gambaran awal sebelum mendengarkan keseluruhan album yang bernuansa kebahagiaan.

"Dengan Dolby Atmos, para penggemar akan lebih merasa terhubung dengan Jin saat mereka menikmati momen bernyanyi bersama dan detail musikal yang menyenangkan dari I’ll Be There dan album Jin yang akan datang," kata Senior Vice President and Chief Marketing Officer, Dolby Laboratories Todd Pendleton.

Baca juga: Menilik Karier Olivia Rodrigo Menjelang Peluncuran Dokumenter Konser

Menurut Jin, ia ingin memberikan kenyamanan kepada para pendengar, dimulai dengan lagu utama dari album terbarunya, Happy.

"Tema dari single dan album terbaru ini adalah kebahagiaan. Saya ingin Army (penggemar BTS) sepenuhnya merasakan kebahagiaan yang unik melalui setiap lagu. Dengan Dolby Atmos, saya yakin para penggemar dari seluruh dunia akan merasakan emosi persis seperti yang ingin saya bagikan, dengan lebih dalam,” kata Jin, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam wawancara video terbaru dengan Dolby Atmos yang dibagikan secara eksklusif dengan Billboard, Jin menulis lagu tersebut dengan harapan bisa membawa kebahagiaan kepada penggemarnya. "Ketika Army merasa lelah dan kesepian, saya berharap lagu ini bisa memberi mereka kekuatan," ujar Jin dalam klip itu.

Jin menjadi anggota terakhir BTS yang meluncurkan album solo, mengikuti langkah Jung Kook, Jimin, V, Suga, RM, dan J-Hope, yang sebelumnya juga menggarap proyek solo.

Sejak menyelesaikan tugas militernya pada bulan Juni, Jin aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Kini, ia telah menyelesaikan syuting untuk serial Netflix Kian's Bizarre B&B, yang dijadwalkan tayang tahun 2025. Lagu Jin, Super Tuna, yang dirilis pada 11 Oktober 2024, mencapai peringkat pertama di tangga lagu single digital harian Oricon Jepang.

ANTARA | BILLBOARD

Pilihan Editor: J-Hope BTS Kembali dari Wamil, Disambut Jin dengan Buket Bunga Besar