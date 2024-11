Serba-serbi Spider-Man 4: Tom Holland hingga Naskah Cerita

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Holland akan memerankan tokoh Peter Parker dalam Spider-Man 4 yang dijadwalkan rilis pada 24 Juli 2026. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh aktor tersebut dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon yang menyatakan bahwa film keempat Spider-Man ini akan memulai produksi pada pertengahan 2025. "Musim panas tahun depan, kami mulai syuting. Semua sudah siap,” kata Tom Holland, Selasa, 22 Oktober 2024.

Dikutip dari Antara, digarap oleh Columbia Pictures, film tersebut akan disutradarai oleh, Destin Daniel Cretton, yang sebelumnya juga pernah terlibat pembuatan film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).

Tentang Film Spider-Man 4

1. Tom Holland

Marvel Cinematic Universe atau MCU telah memastikan, Tom Holland, memerankan tokoh pahlawan super Spider-Man dalam film Spider-Man 4. Laporan Variety, Jumat, 25 Oktober 2024, Tom Holland, bintang utama film ini telah mengonfirmasi bahwa proses produk film keempat Spider-Man yang dibintanginya akan mulai pada pertengahan 2025.

Adapun dalam siniar Rich Roll Podcast, Tom Holland, menjelaskan bahwa naskah untuk peran sudah ada dan ia telah membaca draf. Ia mengatakan, "Itu perlu diperbaiki, tetapi para penulisnya telah melakukan pekerjaan yang hebat."

2. Zendaya

Kehadiran Zendaya sebagai MJ, kekasih Peter Parker dalam film-film sebelumnya, masih menjadi tanda tanya. Dengan naskah yang masih dalam tahap awal, belum ada kepastian mengenai karakter MJ akan kembali dalam cerita kali ini. Namun, Tom mengakui, ia dan Zendaya sudah membaca draf naskah Spider-Man 4.

"Zendaya dan saya duduk dan membacanya bersama-sama dan kami pada saat tertentu terlonjak di ruang tamu seperti ini adalah film sungguhan yang layak mendapat rasa hormat dari para penggemar," kata Tom.

3. Naskah Cerita

Dalam siniar Rich Roll Podcast, menurut Tom Holland, draf naskah itu masih memerlukan perbaikan meskipun secara keseluruhan penulis naskah telah melakukan pekerjaan, yang bagus. "Ini perlu perbaikan, tetapi para penulisnya telah melakukan pekerjaan yang hebat. Saya membacanya tiga pekan lalu, dan itu benar-benar membakar semangat saya," kata Holland.

Menurut Tom Holland, penyesuaian naskah dibutuhkan agar cerita dari film terkait bisa selaras dengan keseluruhan film Marvel yang memiliki peta jalan begitu besar. Dengan demikian dapat terjadi kesinambungan cerita seperti fase-fase sebelumnya. "Waktu yang kami perlukan untuk menyelesaikannya adalah tugas yang berat tetapi pasti dapat dicapai dengan orang-orang yang mengerjakannya sekarang," kata Tom.

4. Marvel

Berbicara mengenai pengembangan cerita Spider-Man 4, Tom Holland, mengatakan, "Salah satu hal dengan Marvel, film Anda adalah roda kecil dalam mesin besar. Mesin itu harus terus berjalan. Anda harus memastikan dapat menyesuaikan diri dengan alur waktu itu pada waktu yang tepat untuk mendapatkan manfaat dari gambaran yang lebih besar," katanya.

Menurut Holland, itu salah satu tantangan yang dihadapi. "Waktu yang kami perlukan untuk menyelesaikannya adalah tugas yang berat, tetapi pasti dapat dicapai dengan orang-orang yang bekerja di sana sekarang," ucapnya.

ADINDA JASMINE PRASETYO | ANTARA | VARIETY

