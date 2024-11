Album Solo Pertama Jin BTS Dirilis dalam Dolby Atmos, Apa Bedanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jin BTS telah merilis single terbarunya “I'll Be There” secara global dengan sentuhan Dolby Atmos. Berikutnya anggota dari grup K-pop BTS ini juga akan meluncurkan album solo pertamanya bertajuk Happy dalam Dolby Atmos di seluruh dunia pada Jumat, 15 November 2024.

“Sejak pertama mendengarkan musik terbaru saya dalam Dolby Atmos, saya benar-benar kagum dengan pengalaman yang sangat nyata dan mendalam. Rasanya seperti Anda benar-benar berada dalam musik tersebut,” kata Jin dalam keterangan resminya.

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi Jin dengan Dolby Laboratories, Inc. bagian terakhir dari kampanye brand global “Love More in Dolby”. Kampanye ini merayakan potensi dari inovasi audio dan video terbaru Dolby.

Jin juga membintangi iklan untuk merayakan single terbarunya. Di bawah arahan sutradara video musik dan pembuat film yang dinominasikan Grammy, Colin Tilley, iklan kampanye ini mengeksplorasi bagaimana Dolby Atmos dapat mengubah momen sehari-hari menjadi pengalaman luar biasa dengan menempatkan penggemar tepat di tengah panggung musik, di mana Jin membawakan penampilan powerful yang menjadi ciri khas BTS.



Lebih Dekat dengan Jin BTS



Jin BTS mengungkapkan bahwa single dan album terbarunya ini bertema kebahagiaan. Dengan Dolby Atmos, ia berharap segala perasaannya dapat benar-benar sampai kepada para pendengar lagu-lagunya.

"Saya ingin ARMY (Fandom BTS) sepenuhnya merasakan kebahagiaan yang unik melalui setiap lagu. Kini, dengan Dolby Atmos, saya yakin para penggemar dari seluruh dunia akan merasakan emosi persis seperti yang ingin saya bagikan, dengan lebih dalam," kata penyanyi dan penulis lagu bernama lengkap Kim Seok Jin itu.

Senior Vice President and Chief Marketing Officer, Dolby Laboratories, Todd Pendleton, mengakui Jin telah memikat seluruh dunia melalui penampilan dan kemampuan yang luar biasa dalam menyampaikan emosi melalui musiknya. Para penggemar dipastikan akan terasa lebih dekat dengan Jin saat mendengarkan lagu-lagunya dalam Dolby Atmos.

“Dengan Dolby Atmos, para penggemar akan lebih merasa terhubung dengan Jin saat mereka menikmati momen bernyanyi bersama dan detail musikal yang menyenangkan dari ‘I’ll Be There’ dan album Jin yang akan datang," kata Todd Pendleton.



Apa Itu Dolby Atmos?



Dolby Atmos menawarkan cara baru untuk menciptakan dan menikmati musik yang memberikan ekspresi artistik dengan kapasitas maksimal, serta menciptakan hubungan yang lebih dalam antara artis dan penggemarnya. Musik di Dolby Atmos memungkinkan pendengar terasa masuk ke dalam lagu, mengungkapkan setiap detail musik yang sangat jernih dan mendalam. Baik itu mendengarkan lapisan-lapisan instrumen yang bergerak ke segala arah, menangkap hembusan napas halus dari seorang penyanyi di sela-sela lirik, atau pun diselimuti gelombang melodi.

Anda dapat mendengar dan merasakan perbedaan Dolby Atmos Music di layanan streaming populer global dan regional, seperti Amazon Music, Apple Music, TIDAL, QQ Music, Melon, dan masih banyak lagi. Baik Anda mendengarkan di rumah, di perangkat seluler, atau di mobil.

