Serba-serbi Linkin Park Menjelang Peluncuran Album From Zero

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Linkin Park meluncurkan single baru Over Each Other dari album kedelapan From Zero. Laporan Channel News Asia, Rabu, 23 Oktober 2024, lagu ini mengikuti peluncuran The Emptiness Machine dan Heavy Is The Crown yang melengkapi album tersebut, yang akan diluncurkan pada 11 November 2024.

Adapun lagu baru ini diluncurkan pada hari Kamis, 24 Oktober 2024. Dirilis bersamaan dengan video musik yang disutradarai oleh Joe Hahn, yang juga memimpin promosi untuk Numb, From The Inside, What I've Done, Somewhere I Belong, dan The Emptiness Machine.

Formasi baru Linkin Park, yang kini mencakup Emily Armstrong dan Colin Brittain bersama anggota lama Mike Shinoda, Joe Hahn, Brad Delson, dan Dave 'Phoenix' Farrell, akan tampil dalam album terbaru, From Zero, yang dijadwalkan rilis pada 15 November 2024.

Baca juga: Menilik Karier Olivia Rodrigo Menjelang Peluncuran Dokumenter Konser

Vokalis Emily Armstrong, membuat penampilan pertamanya yang nyata dengan lagu Over Each Other. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Joe Hahn, yang membuat posting tentang hal itu di Instagram dia.

“Merupakan impian saya untuk mengarahkan sebuah proyek di Korea suatu hari dan ini terjadi! Kami merangkul semua unsur K-nya dan membuatnya terasa seperti drama Korea. Seperti biasa, Emily memukau dalam penampilannya."

Syuting Video Musik di Korea Selatan

DJ Joe Hahn memilih Seoul, Korea Selatan, sebagai lokasi syuting. Video musik Over Each Other, berdurasi 2 menit 57 detik, menggambarkan kisah mendalam tentang hubungan yang perlahan-lahan retak, menampilkan alur emosional yang sesuai dengan nuansa lagu. Peluncuran ini menonjolkan vokal, Emily Armstrong, dilengkapi dengan permainan keyboard yang dipadukan dengan beat glitchy dan suara gitar.

Emily Armstrong, mengungkapkan pengalamannya syuting di Korea Selatan dengan arahan Joe Hahn. "Untuk bisa membuat video klip ini di Korea Selatan bersama Joe, yang amat sangat mahir dalam perannya sebagai sutradara, adalah pengalaman berharga selamanya," kata vokalis baru Linkin Park itu.

Jadwal Tur Baru

Dikutip dari Billboard, Linkin Park akan melanjutkan tur dunia untuk mendukung From Zero pada November, termasuk tiga pertunjukan baru yang akan diadakan di Paris, Dallas, dan Sao Paulo. Di Paris, mereka akan didukung oleh kolektif metal progresif-alternatif asal Inggris, Sleep Token. Di Dallas, mereka akan tampil bersama kuartet metal-rock, Bad Omens, artis pop eksperimental Jean Dawson, dan veteran metal alternatif Helmet.

Daftar Lagu Album From Zero

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go

ANTARA | BILLBOARD

Pilihan Editor: Linkin Park Syuting di Korea Selatan untuk Video Musik Over Each Other