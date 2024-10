G-Dragon Mulai Era Baru dengan Lagu Power: Makna Musik yang Sesungguhnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan rapper asal Korea Selatan, G-Dragon hari ini akhirnya merilis single baru berjudul 'Power'. Lagu ini dirilis lewat Galaxy Corporation dan label musik independen EMPIRE.

“Aku mengekspresikan diriku lewat musik. Lagu ini menjadi awal dari sebuah era baru dan aku berharap dapat menginspirasi orang-orang yang mendengarkan musikku," kata G-Dragon dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Lagu 'Power' milik G-Dragon penuh energi dan kental dengan nuansa musik khas K-pop yang catchy. Lagu ini juga memamerkan penampilan vokal prima khas G-Dragon di atas beat yang menghentak. "Lagu 'Power' membawa makna dari musik yang sesungguhnya," ujar G-Dragon.

G-Dragon Comeback Setelah 7 Tahun

G-Dragon menulis lagu 'Power' bersama Tommy "TB Hits" Brown, Theron Thomas, dan Steven Franks. Ini sekaligus menjadi single solo pertamanya sejak EP self-titled KWON JI YONG (nama asli G-Dragon) yang dirilis pada 2017. EP tersebut merajai chart Billboard World Albums dan chart digital Oricon Jepang, menjadikan G-Dragon musisi Korea Selatan pertama yang mencetak prestasi membanggakan tersebut.

G-Dragon rilis single 'Power' pada Kamis, 31 Oktober 2024. Dok. EMPIRE

“G-Dragon adalah cultural force yang membangun fondasi dominasi global K-Pop,” ujar Ghazi, founder dan CEO label independen EMPIRE. “Kerjasama ini sejalan dengan misi EMPIRE untuk berkolaborasi dengan musisi-musisi yang membentuk musik global masa depan."

Tentang G-Dragon

G-Dragon lahir dengan nama Kwon Ji Yong di Seoul, Korea Selatan. Ia telah mengukuhkan namanya sebagai figur penting di skena musik global dan juga industri musik K-Pop sejak berusia 13 tahun. Pada 2009, G-Dragon merilis album solo perdananya, Heartbreaker, yang berhasil duduk di posisi pertama chart Gaon Korea. Beberapa tahun kemudian, EP solo-nya, One of a Kind, merajai chart Billboard World Albums dengan single andalan seperti 'THAT XX' dan 'CRAYON'. Pada 2013, G-Dragon merilis album solo keduanya, COUP D’ETAT, yang juga merajai chart Gaon.

G-Dragon pernah tergabung dengan YG Entertainment dan merupakan bagian dari boyband

BIGBANG. Pada 2008, album ‘Remember’ dari BIGBANG sukses mencapai nomor 1 di chart Gaon Korea dan disertifikasi Gold di Jepang. Setelah sukses membawa genre K-Pop ke jalur mainstream global, para anggota BIGBANG memutuskan untuk fokus mengerjakan proyek-proyek solo mereka. Namun, pada 2018 BIGBANG sempat merilis single 'FLOWER ROAD'.

Di sepanjang kariernya, G-Dragon telah mengumpulkan 2 miliar stream sepanjang karirnya dan telah berkolaborasi dengan Diplo, Baauer, Missy Elliott, Boys Noize, Sky Ferreira, Taeyang, dan Skrillex. Saat ini Indonesia duduk di peringkat pertama dalam daftar negara-negara di dunia yang paling sering memainkan musiknya. G-Dragon akan tampil di MAMA Awards pada 23 November 2024 di Jepang yang sekaligus menjadi penampilan pertamanya selama 9 tahun terakhir.

