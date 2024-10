Febby Rastanty Dilamar Drajad Djumantara, Polisi Berpangkat Iptu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, penyanyi, dan model Febby Rastanty resmi dilamar oleh kekasihnya, Drajad Djumantara. Momen bahagia tersebut ia bagikan melalui unggahan Instagram pada Rabu malam, 30 Oktober 2024, lengkap dengan potret dirinya dan Drajad memamerkan cincin yang melingkar di jari manis.

Dalam unggahannya, pemeran film Wanita Ahli Neraka itu menulis, "Kata mereka kita tidak akan bisa, tapi lihat sekarang, kita berhasil.” Keduanya tampil serasi dengan pakaian tradisional; Drajad Djumantara mengenakan beskap berwarna merah tedas, sementara Febby tampil anggun dalam balutan kebaya berwarna salem. Foto tersebut disambut antusias oleh para penggemar dan kolega Febby.

Dukungan dari Sahabat dan Rekan Selebritas

Unggahan Febby dibanjiri ucapan selamat dari teman-teman selebritasnya. Enzy Storia, sahabat dekatnya, turut mengungkapkan rasa bahagia, "I love you so much Ebiii, titip adik cantik aku ini yaaaah Ajat”. Tidak ketinggalan, Vidi Aldiano menyampaikan selamat untuk keduanya, “Jiee udah publish!!! Congrats ebiajaat!!!”.

Sementara Jessica Mila, yang juga sahabat dekat Febby, menulis pesan manis, “Sayangkuuu,” dilengkapi dengan emoji hati merah. Adapun Anissa Aziza ikut terkejut dengan kabar bahagia tersebut, "Ngagetinnya ada banget, congrats sis!" tulisnya.

Ucapan penuh kasih ini menambah warna dalam perjalanan asmara Febby yang selama ini jarang dipamerkan ke publik. Momen bahagia tersebut sekaligus menjadi langkah awal bagi Febby dan Drajad untuk memasuki babak baru dalam kehidupan mereka.

Kisah Asmara Febby Rastanty yang Jarang Tersorot

Febby sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan Derby Romero dan Anderu Bionty sebelum akhirnya bertunangan dengan Drajad Djumantara. Namun, selama ini Febby memilih untuk tidak terlalu membuka kehidupan asmaranya kepada publik. Hanya pada 2023, Febby mulai mengunggah kebersamaannya dengan Drajad, ia berbagi beberapa momen manis mereka melalui Instagram.

Drajad adalah seorang polisi yang lahir dari keluarga abdi negara. Ayahnya merupakan perwira polisi. Lulus dari lulus dari Akademi Kepolisian (AKPOL) pada 2017, saat ini Drajad berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) dan bertugas di Kasubnit IV Satreskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat.

INSTAGRAM | POLSEK METRO TAMANSARI

