WayV akan Meluncurkan Album Mini Frequency

TEMPO.CO, Jakarta - WayV yang merupakan sub-unit dari grup NCT naungan SM Entertainment, telah mengumumkan merilis album mini keenam, Frequency. Pengumuman ini disampaikan melalui media sosial pada 27 Oktober 2024. Setelah pre-release High Five pada 19 November 2024, WayV akan kembali dengan Frequency pada 25 November.

Tentang Frequency

Album mini Frequency akan menampilkan enam lagu, termasuk versi Korea dan Cina dari lagu utama Frequency. Lima dari enam anggota WayV, yaitu Kun, Ten, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang akan berpartisipasi dalam album ini. Winwin tidak dapat berpartisipasi karena jadwal syuting drama di Cina.

Karya ini menandai kembalinya WayV setelah sekitar lima bulan sejak merilis album mini kelima Give Me That pada Juni 2024. Album sebelumnya meraih posisi puncak di berbagai tangga musik, termasuk iTunes Top Albums Chart di 19 negara dan wilayah di seluruh dunia. Album tersebut juga menduduki puncak tangga lagu digital di platform musik Cina, seperti QQ Music, Kugou Music, dan Wang Yiyun Music.

Dikutip dari dari KoreaJoongangDaily, WayV juga sedang dalam tur konser mandiri pertama, On The Way, yang akan berlangsung hingga Februari 2025. Tur ini dimulai dengan pertunjukan di Nagoya pada Agustus 2024 dan dijadwalkan akan membawa WayV ke Bangkok pada 2 dan 3 November, Taiwan pada 9 November, Hong Kong pada 4 Januari, dan Makau pada 15 Februari 2025.

Profil WayV

WayV memulai debutnya di Cina pada 17 Januari 2019 dengan album mini digital pertama, The Vision. WayV beranggota tujuh anggota NCT, yaitu Kun, Ten, Winwin, Lucas, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang. Dalam industri K-Pop, WayV menempati peringkat ke 43, dikutip dari KPopping.

WayV mendapat World Digital Song Sales Chart ketiga pada Chart Billboard Amerika Serikat, dan grup idol pria Cina terbaik pada 22 Januari 2019. WayV menempati posisi kelima di tangga lagu Billboard Social 50, ke-12 di tangga Album Dunia, dan ke-16 di tangga lagu Artis Berkembang pada 5 November 2019.

