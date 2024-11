Mengenal Para Pemeran Drakor Face Me

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Face Me dijadwalkan tayang pada 6 November 2024. Drakor ini menggabungkan elemen thriller dengan drama medis dan kriminal. Face Me, berfokus kolaborasi antara dokter bedah plastik dan detektif dalam memecahkan kasus kejahatan.

Dikutip dari AsianWiki dan My Drama List, berikut para pemeran utama drakor Face Me.

1. Lee Min Ki sebagai Cha Jung-Woo

Lee Min Ki, lahir pada 16 Januari 1985. Ia aktor, model, dan penyanyi Korea Selatan. Ia memulai debut aktingnya pada 2004 melalui drama televisi berjudul My Older Brother. Popularitasnya mulai meningkat ketika ia membintangi drama-drama romantis seperti Dal Ja’s Spring dan I Really Really Like You. Di layar lebar, Lee Min Ki dikenal melalui peran utamanya dalam film Haeundae, Quick, dan Spellbound.

Dalam Face Me, Lee Min Ki, memerankan karakter Cha Jung Woo, ahli bedah plastik terkemuka yang memiliki kemampuan mengidentifikasi penyebab cedera hanya dengan melihat kondisi pasien.

2. Han Ji Hyun sebagai Lee Min Hyung

Han Ji Hyun, lahir di Seoul, Korea Selatan, pada 21 Maret 1996. Ia aktris yang mulai terkenal melalui perannya dalam drama Penthouse. Ia memulai debutnya di dunia akting pada 2017 dengan muncul di web drama Soul Driver. Perannya sebagai Joo Seo Kyung dalam serial Penthouse dari musim 1 hingga 3 membuat popularitasnya meroket, bahkan membawanya memenangkan penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik di SBS Drama Awards 2021. Dalam Face Me, Han Ji Hyun, memerankan Lee Min Hyung, detektif penuh semangat yang bekerja di departemen kejahatan kekerasan.

3. Lee Yi Kyung sebagai Han Woo Jin

Lee Yi Kyung lahir di Cheongju pada 8 Januari 1989 dan memulai karier aktingnya pada 2011. Ia mendapat peran pertamanya dalam drama My Love from the Star. Lee Yi Kyung juga dikenal sering muncul di berbagai film, independen maupun komersial, seperti White Night karya Leesong Hee Il dan One on One karya Kim Ki Duk. Dalam Face Me, Lee Yi Kyung memerankan Han Woo Jin, rekan kerja sekaligus sahabat dari Cha Jung Woo.

4. Jeon Bae Soo sebagai Kim Seok Hoon

Jeon Bae Soo, lahir pada 2 Juni 1970, aktor Korea Selatan yang memulai debutnya pada 2004. Setelah sempat hiatus, ia kembali aktif dan dikenal melalui perannya dalam drama populer seperti The K2 dan Becky’s Back pada 2016. Di Face Me, Jeon Bae Soo, memerankan Kim Seok Hoon, dokter bedah plastik yang menjadi mentor dari Cha Jung Woo.

RACHEL CAROLINE L. TORUAN | KHUMAR MAHENDRA

