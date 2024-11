Serba-serbi Lagu Power G-Dragon: Kembali Setelah 7 Tahun hingga Label Empire

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh tahun setelah vakum, rapper dan penulis lagu asal Korea Selatan, G-Dragon, akhirnya kembali dengan merilis karya terbaru berjudul Power pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 18.00 waktu setempat.

Tentang Lagu Power

1. G-Dragon Kembali

Di acara You Quiz on the Block, pada 30 Oktober 2024, G-Dragon berbicara tentang keinginannya untuk bermusik kembali. "Saya kembali karena ingin bermusik lagi sebagai G-Dragon, bukan Kwon Ji Yong. Tujuan saya adalah untuk kembali dengan sukses," katanya. Menurut dia, musik membawa kekuatan yang mampu memotivasi sekaligus mengkritik.

2. Kekuatan

Lagu Power sebagai refleksi dari kekuatan, yang menurut, G-Dragon, banyak terinspirasi dari pemahamannya tentang pengaruh besar media selama tujuh tahun dia vakum. “Selama saya vakum, saya menyadari betapa besar pengaruh media terhadap diri kita. Lagu ini menjadi sindiran halus atas kekuatan media dan seruan untuk harmoni di antara berbagai jenis kekuatan,” katanya dalam siaran pers.

Galaxy Corporation, agensi G-Dragon, mendeskripsikan lagu Power sebagai karya hiphop yang menggabungkan ketukan adiktif dengan rap yang intens. Power menggambarkan perasaan yang menyulut energi sekaligus membawa renungan bagi pendengarnya.

3. Peluncuran dan Antusiasme Penggemar

G-Dragon mengadakan siaran langsung di Instagram sehari sebelum perilisan Power, memperdengarkan lagu berdurasi tiga menit ini untuk pertama kali kepada penggemar. Dengan gaya rap dan irama hiphop klasik, Power, menghadirkan lirik berenergi.

Reaksi penggemar pun beragam. Banyak yang menyambut antusias kembalinya G-Dragon, komentar positif. Namun, sebagian lainnya menyatakan kritik, dengan berkomentar yang memandang karya terbaru ini tidak sekuat lagu-lagu lamanya.

4. MAMA Awards 2024

Sebagai ikon global yang turut memperkenalkan musik K-Pop ke dunia, kembalinya G-Dragon, ke panggung live makin ditunggu-tunggu setelah pengumuman, ia akan tampil di MAMA Awards 2024. Ini kali pertama G-Dragon tampil di ajang tersebut sejak 2015, yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November di Dolby Theatre, Los Angeles, serta Kyocera Dome, Osaka, Jepang, pada 22 dan 23 November.

5. Karier G-Dragon di Industri K-Pop

Debutnya bersama BigBang pada 2008, memantapkan posisinya di dunia musik Korea. Pada 2009, ia merilis album solo pertamanya Heartbreaker, yang sukses menempati puncak chart Gaon Korea, menjadikan, G-Dragon, membawa namanya melejit di luar BigBang. Album mini atau EP One of a Kind, dirilis pada 2012, makin memperkuat popularitasnya di luar Korea, diikuti album penuh Coup D'Etat.

Setelah meninggalkan YG Entertainment pada Juni 2023, G-Dragon, bergabung dengan Galaxy Corporation dan label independen Empire.

ANTARA I MARVELA

