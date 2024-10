Akan Debut Solo, Ini Profil Sungjin DAY6 dan Perjalanan Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gitaris dan vokalis band DAY6, Sungjin, akan melakukan debutnya sebagai penyanyi solo pada 5 November 2024. Dia akan merilis album penuh berjudul 30 dan mengumumkan bakal menggelar konser solo pertamanya untuk memperingati perilisan album tersebut.

Konser tersebut akan digelar selama tiga hari, di Donghae Culture and Arts Center, Universitas Kwangwoon, Seoul pada 8-10 November 2024. Sedang berada di puncak popularitas, penjualan tiket konser Sungjin DAY6 dikabarkan telah terjual habis, tak lama setelah penjualan tiketnya resmi dibuka.

Sungjin menjadi anggota DAY6 terakhir yang melakukan debut solo. Sementara itu, ketiga anggota DAY6 lainnya, yakni Young K, Wonpil, dan Dowoon telah debut solo lebih dulu, sebelum mereka menjalani wajib militer. Bagaimana profil Sungjin DAY6 yang akan segera debut sebagai penyanyi Solo? Untuk mengenal lebih jauh, berikut rangkuman informasi selengkapnya.



Profil Sungjin DAY6

Park Sung Jin atau yang lebih dikenal sebagai Sungjin adalah pemimpin, vokalis utama, dan gitaris dari band DAY6 yang berada di bawah naungan JYP Entertainment. Grup band ini melakukan debut resminya di industri hiburan Korea Selatan pada 7 September 2015, dengan merilis Extended Play (EP) yang bertajuk The Day dan single utama “Congratulation”.

Lahir di Busan, Korea Selatan pada 16 Januari 1993, Sungjin kini berusia 31 tahun. Melansir dari laman DAY6 Fandom, Sungjin adalah alumni dari Kyungnam High School. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Seoul National University of Arts.

Sungjin bergabung dengan JYP Entertainment setelah direkrut pada 2010 lalu. Saat itu, Sungjin masih sekolah di Kyungnam High School dan memenangkan kompetisi Grand Prix Festival Musik Chinchin ke-8.

Sungjin pun mengikuti audisi JYP Entertainment dan berhasil lolos setelah menyanyikan lagu “Why Goodbye” milik Peabo Bryson. Setelah diterima di JYP Entertainment, dia pun pindah ke Seoul untuk menjadi peserta pelatihan atau trainee.

Empat tahun menjalani masa pelatihan, Sungjin akhirnya dimasukkan dalam daftar debut sebuah band. Melansir dari Kprofiles, Sungjin adalah anggota 5LIVE, formasi awal DAY6 sebelum debut resmi. Anggota 5LIVE saat itu terdiri dari Jae, Sungjin, Junhyeok,Young K, dan Wonpil. Sungjin kala itu memainkan alat musik perkusi seperti Cajon dan Djembe.

Grup band 5LIVE juga sempat melakukan soft debut pada 2014. Namun kemudian nama band itu diubah menjadi DAY6 karena penggemar kerap membandingkan nama mereka dengan band asal Amerika Serikat, Maroon 5.

Band tersebut pun menambah personel, Dowoon yang berposisi sebagai drummer. Dengan penambahan anggota itu, alat musik yang dimainkan Sungjin berubah menjadi gitar ritme. Pada 7 September 2015, DAY6 akhirnya debut dan merilis EP bertajuk The Day dengan lagu utama "Congratulation", yang hingga kini masih populer di berbagai kalangan pencinta musik K-Pop.

Pada 11 Mei 2020, DAY6 merilis mini album Korea ke-6 mereka The Book of Us : The Demon. Pada hari yang sama, diumumkan pula bahwa band tersebut akan menghentikan sementara aktivitas mereka, karena beberapa anggota menunjukkan gejala kecemasan psikologis.

Setelah pemeriksaan terperinci, saran medis menyatakan bahwa mereka memerlukan istirahat dan stabilitas yang cukup. Mereka pun menghentikan aktivitas promosi band untuk memprioritaskan kesehatan mental anggota.

Pada 8 Maret 2021, melalui siaran VLIVE Sungjin tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan mendaftar wajib militer pada hari yang sama. Dia juga menghentikan sementara aktivitasnya di grup tersebut. Sungjin lalu bertugas sebagai tentara tugas aktif dan menyelesaikan wajib militernya pada 7 September 2022.

Menyusul Sungjin, para anggota DAY6 pun satu per satu menjalani wajib militer mereka. Sebelum pergi, para anggota itu sempat debut sebagai penyanyi solo dan merilis single serta mini album. Setelah semua anggota DAY6 menyelesaikan wajib militernya, grup tersebut kembali aktif berpromosi pada akhir 2023 lalu.

Setelah merilis album bersama DAY6, yakni Fourever Young dan Band Aid, Sungjin akhirnya mengumumkan akan debut Solo pada 5 November 2024. Tak tanggung-tanggung, dia langsung meluncurkan album penuh pertamanya, 30, dan menggelar konser tiga hari untuk perayaan perilisan album tersebut.

