Arnold Schwarzenegger Dukung Kamala Harris di Pemilu AS, Blak-blakan Kritik Trump

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan mantan Gubernur California, Arnold Schwarzenegger, menyatakan dukungan terbuka kepada Wakil Presiden Kamala Harris dalam pemilihan umum AS yang akan datang. Dukungan tersebut disampaikan melalui cuitan panjang di media sosial X pada Rabu, 30 Oktober lalu.

Schwarzenegger menulis, “Saya ingin menutup mata. Tapi saya tak bisa.” Menurutnya, upaya Donald Trump untuk membatalkan hasil pemilu 2020 tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika yang sesungguhnya. “Saya selalu menjadi seorang Amerika lebih dulu sebelum seorang Republikan. Itulah sebabnya minggu ini saya memilih Kamala Harris dan Tim Walz.” Dukungan ini cukup mengejutkan mengingat latar belakangnya sebagai mantan gubernur dari Partai Republik.

Kritik Arnold Schwarzenegger untuk Politik Amerika

Dalam pernyataannya, bintang film The Terminator itu juga mengungkapkan rasa kecewa terhadap para politisi AS yang menurutnya gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah penting seperti hutang nasional dan sistem imigrasi. “Saya membenci politik lebih dari sebelumnya,” tulisnya.

Ia menyindir para politisi yang lebih memilih citra dan poin pembicaraan untuk kampanye daripada berfokus pada pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat Amerika. Schwarzenegger juga menyebut bahwa baik Partai Republik maupun Demokrat sama-sama kurang berhasil menangani defisit anggaran, serta mengkhawatirkan dampak kebijakan lokal yang meningkatkan kriminalitas di beberapa kota.

Perseteruan Lama dengan Donald Trump

Perseteruan antara Schwarzenegger dan Donald Trump bukanlah hal baru. Setelah Trump terpilih sebagai presiden pada 2016, Schwarzenegger menggantikannya sebagai pembawa acara The New Celebrity Apprentice. Namun, ia kemudian memilih mundur karena menganggap reputasi acara tersebut terpengaruh oleh asosiasi dengan Trump.

Schwarzenegger juga pernah membandingkan kerusuhan 6 Januari di Gedung Capitol dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman Nazi, serta menyebut Trump sebagai pemimpin yang gagal. Melalui cuitannya, Schwarzenegger bahkan mengkritik keras Trump dan memperingatkan bahwa masa jabatan Trump yang baru akan membawa empat tahun lagi tanpa hasil yang nyata, membuat AS semakin marah, terpecah, dan penuh kebencian. Ia menegaskan bahwa hanya dengan memilih Harris dan Walz, AS bisa melangkah maju.

Kiprah dari Aktor hingga Gubernur

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum memasuki dunia politik, Arnold Schwarzenegger adalah bintang Hollywood dengan karier yang diawali dalam film Hercules in New York (1970). Namanya melejit berkat peran-peran dalam film laga seperti Conan the Barbarian (1982), The Terminator (1984), Commando (1985), Predator (1987), juga Terminator 2: Judgment Day (1991).

Pada 2003, ia terpilih sebagai Gubernur California hingga 2011, menjalankan peran publik yang sering kali berbenturan dengan partai asalnya, Partai Republik. Schwarzenegger kini mengundang publik Amerika untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya.

X | THE NEW YORK TIMES | THE GUARDIAN | IMDB

Pilihan Editor: Deklarasi Dukungan untuk Kamala Harris, Beyonce: Saya di Sini Sebagai Ibu