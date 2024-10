Jumanji 3: Tayang 2026 hingga Setelah Red One

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Jumanji 3 akan tayang di bioskop pada 11 Desember 2026. Sejumlah aktor dari dua film sebelumnya yakni Jumanji: Welcome to the Jungle yang dirilis pada 2017 dan Jumanji: The Next Level 2019 kembali tampil di film ini, begitu pula sutradara Jake Kasdan. Dikutip dari Deadline, penayangan, Jumanji 3, ini diumumkan oleh Sony, dan juga akan tayang di layar IMAX serta format premium besar.

1. Kru dan Pemeran Lama

Baca juga: Rekomendasi 7 Film dan Drama yang Dibintangi Woo Do Hwan

Bintang waralaba Dwayne Johnson (The Rock), Karen Gillan, Kevin Hart, dan Jack Black dikabarkan kembali bersama sutradara, Jake Kasdan, yang menyutradarai Jumanji: Welcome to the Jungle tahun 2017 dan Jumanji: The Next Level tahun 2019.

Begitu pula dengan Jeff Pinkner dan Scott Rosenberg, yang akan menulis naskahnya. Adapun Matt Tolmach, Johnson, Kasdan, Dany Garcia, dan Hiram Garcia, yang semuanya memproduksi sekuel pada 2019, juga turut kembali memproduksi film ketiga ini.

2. Film Sebelumnya

Baca juga: 5 Film Korea Bertema Eksorsime yang Bisa Ditonton Maraton di Malam Halloween

Jumanji versi asli dirilis pada 1995 dengan bintang, Robin Williams dan Kirsten Dunst, yang meraup keuntungan sebesar 262,8 juta di seluruh dunia. Film ini mengikuti kelompok anak-anak yang memainkan permainan safari di kota kelahiran mereka.

Namun, Kasdan dan Johnson, kemudian menghidupkan kembali waralaba tersebut, yang berpusat kelompok anak yang terjebak dalam permainan video dengan avatar versi alternatif dari diri mereka di dunia nyata.

Pada 2017, Jumanji: Welcome to the Jungle, menjadi film terlaris kelima pada tahun tersebut dengan meraup pendapatan kotor sebesar 962,5 juta dolar di box office global, diikuti oleh Jumanji: The Next Level yang dirilis pada 2019 yang mengumpulkan pendapatan sebesar 801,6 juta dolar. Trilogi tersebut meraup pendapatan lebih dari 2,02 miliar dolar di seluruh dunia.

3. Waralaba yang Terakhir

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari The Hollywood Reporter, dalam wawancara dengan Virgin Radio yang dipublikasikan secara daring pada musim gugur tahun 2022, Dwayne Johnson,mengatakan bahwa ia ingin segera mewujudkan film ketiga dan Kasdan sedang dalam proses pengembangan.

Johnson juga mengisyaratkan bahwa film baru tersebut bisa menjadi proyek terakhir untuk versi waralaba ini. "Jake memiliki ide yang sangat, sangat spesial untuk Jumanji 3, bisa jadi ini adalah film terakhir," kata Johnson pada saat itu. "Tapi, dalam semangat itu, ini benar-benar istimewa. Saya hanya akan mengatakan itu saja."

4. Tayang Setelah Red One

Dikutip dari Variety, produser Hiram Garcia, sebelumnya telah membocorkan sekuel ketiga pada 2021, yang mengindikasikan bahwa tim bermaksud untuk mulai mengerjakannya setelah film Johnson, Red One, yang akan mulai tayang di bioskop pada 15 November 2024. “Kami memiliki visi besar untuk film Jumanji berikutnya,” katanya.

“Jadi, kami bersemangat untuk itu. Kami akan segera mengerjakannya. Dan, jelas tujuannya adalah beberapa saat setelah, Jake Kasdan, sedang mengerjakan Red One untuk kami, jadi itu akan menjadi film berikutnya. Namun, beberapa saat setelah Red One dirilis, Jumanji, akan segera hadir. Saya pikir kami akan menyiapkan semuanya saat itu dan kami akan dapat memulai bagian ketiga itu.”

DEADLINE | THE HOLLYWOOD REPORTER | VARIETY

Pilihan Editor: Jumanji 3 akan Tayang Desember 2026 di Bioskop