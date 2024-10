G-Dragon Rilis Lagu Power Hari Ini, Tuai Beragam Komentar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper dan penulis lagu asal Korea Selatan, G-Dragon comeback setelah 7 tahun vakum dengan merilis karya terbaru berjudul 'Power' pada Kamis, 31 Oktober 2024 pukul 18.00 waktu setempat. Lagu baru ini menandai perilisan solo pertama G-Dragon sejak EP terakhirnya, Kwon Ji Yong, yang dinamai sesuai nama asli Korea-nya pada Juni 2017.

“Saya kembali karena saya ingin bermusik lagi sebagai G-Dragon, bukan Kwon Ji Yong. Tujuan saya adalah untuk kembali dengan sukses,” katanya saat menjadi tamu dalam acara You Quiz on the Block pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Galaxy Corporation selaku agensi menggambarkan lagu 'Power' dari G-Dragon sebagai lagu hip-hop yang memadukan ketukan adiktif dengan rap yang intens. Penyanyi dari boy grup BIGBANG ini memperkenalkan lagu tersebut sebagai refleksi dari kekuatan itu sendiri.

"Bagi saya, musik adalah kekuatan saya," ungkapnya. "Selama tujuh tahun vakum, saya menyadari pengaruh media yang sangat besar. Lagu ini mengandung banyak makna, termasuk sindiran terhadap kekuatan media dan seruan untuk mencapai harmoni di antara berbagai jenis kekuatan."

Lagu Power Milik G-Dragon Tuai Beragam Komentar

Sehari menjelang perilisan lagu 'Power', G-Dragon melakukan siaran langsung di Instagram. Ia membiarkan para penggemar mendengarkan versi lengkap lagu barunya untuk pertama kali. Lagu berdurasi 3 menit tersebut menampilkan gaya rap khas G-Dragon dengan irama hip-hop klasik.

"Aku punya kekuatan. Aku seperti diriku sendiri. Itulah mengapa aku cantik," demikian sepenggal liriknya yang mengandung pesan positif.

Banyak penggemar setia yang tak bisa menyembunyikan rasa gembira mereka atas kembalinya musisi 36 tahun ini. "Sangat menyenangkan. Selamat datang kembali, GD!", "Ini benar-benar gaya GD yang klasik," "Saya justru senang dia tetap pada gaya khasnya daripada mencoba sesuatu yang sedang tren. Menurut saya, GD bukanlah orang seperti itu," dan "Saya sangat bangga padanya karena mampu bertahan menghadapi semua tekanan itu dan tetap setia pada dirinya sendiri."

Namun tidak sedikit juga yang memberikan kritik atas lagu baru G-Dragon. "Lagu-lagu lamanya jauh lebih bagus," "Saya pikir harapan saya terlalu tinggi," dan "Ya, itu jelas ciri khasnya, tetapi... 10 tahun kemudian, rasanya sangat ketinggalan zaman. Baiklah, kurasa aku akan menantikan album selanjutnya."

G-Dragon akan Tampil di MAMA Awards 2024

G-Dragon diumumkan akan tampil di MAMA Awards 2024 hari terakhir tepatnya, 23 November mendatang. Ini menandai penampilan pertama G-Dragon di MAMA Awards dalam 9 tahun, setelah penampilan terakhirnya pada 2015.

MAMA Awards 2024 akan diadakan pada 21 November di Dolby Theatre di Los Angeles, diikuti oleh penampilan di Kyocera Dome di Osaka, Jepang, pada 22 dan 23 November. Acara ini akan disiarkan langsung secara global di Mnet, saluran YouTube Mnet K-POP, dan Mnet TV.

G-Dragon memulai debutnya sebagai anggota boy band BIGBANG pada 2008. Setahun kemudian, ia memulai karier solonya dengan album penuh pertamanya, Heartbreaker. Ia menandatangani kontrak dengan Galaxy Corporation pada Desember 2023 setelah meninggalkan YG Entertainment pada Juni 2023.

