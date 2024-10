Rekomendasi 7 Film dan Drama yang Dibintangi Woo Do Hwan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama terbaru Woo Do Hwan dan Lee You Mi yang berjudul Mr. Plankton akan tayang perdana pada 8 November 2024. Drama yang juga dibintangi oleh Oh Jung Se, Kim Hae Sook, Kim Min Seok, dan Lee El ini mengisahkan tentang perjalanan Hae Jo yang mencari ayah kandungnya dan bertemu Jae Mi.

Drama ini bergenre komedi romantis. Jika Anda sudah tidak sabar untuk menonton penampilan Woo Do Hwan dalam drama terbarunya, berikut rekomendasi film dan drama yang ia bintangi, yang mungkin Anda butuhkan sembari menunggu Mr. Plankton tayang.

1. The Divine Fury (2019)

Dalam film aksi-horor The Divine Fury, Woo Do-hwan memerankan Ji-sin, seorang pengikut kekuatan jahat yang menjadi lawan dari karakter utama, Yong-hoo (diperankan oleh Park Seo-joon). Film ini mengisahkan Yong-hoo, seorang petarung MMA yang bekerja sama dengan seorang pendeta untuk melawan iblis dan kekuatan gelap.

Woo Do-hwan sukses memerankan antagonis karismatik dengan nuansa misterius, menambah intensitas cerita yang dipenuhi dengan adegan aksi dan elemen supranatural. Film ini memadukan ketegangan eksorsisme dengan pertarungan fisik, menjadikannya tontonan menarik bagi para pecinta horor dan aksi.

2. Save Me (2017)

Save Me adalah drama thriller psikologis yang berkisah tentang sekelompok pemuda yang mencoba menyelamatkan seorang gadis (diperankan oleh Seo Ye-ji) yang terjebak dalam sekte religius berbahaya. Woo Do-hwan berperan sebagai Seok Dong-cheol, salah satu pemuda yang terlibat dalam misi penyelamatan tersebut.

Drama ini menunjukkan sisi emosional dan intens dari karakter Dong-cheol, yang memperlihatkan keberanian dan loyalitasnya dalam menghadapi situasi yang penuh teror. Penampilan Woo Do-hwan yang penuh kedalaman menambah dimensi pada cerita kelam tentang manipulasi dan kekuasaan sekte.

3. Mad Dog (2017)

Dalam drama Mad Dog, Woo Do-hwan berperan sebagai Kim Min-joon, seorang mantan penipu yang bergabung dengan tim investigasi asuransi untuk mengungkap kebenaran di balik kecelakaan pesawat yang merenggut nyawa saudaranya.

Drama ini dipenuhi dengan ketegangan dan intrik seputar investigasi kriminal, dengan Woo Do-hwan memberikan performa yang tajam sebagai karakter yang cerdas dan penuh akal. Chemistry antara Min-joon dengan rekan satu timnya, serta misteri yang terus berkembang, membuat Mad Dog menjadi drama kriminal yang sangat memikat.

4. Tempted (2018)

Tempted adalah drama romansa yang terinspirasi oleh novel klasik Prancis Les Liaisons Dangereuses. Woo Do-hwan memerankan Kwon Shi-hyun, seorang pemuda kaya dan tampan yang bertaruh dengan teman-temannya untuk merayu seorang gadis polos, Eun Tae-hee (diperankan oleh Joy Red Velvet).

Namun, dalam prosesnya, Shi-hyun justru jatuh cinta pada gadis tersebut. Drama ini menampilkan Woo Do-hwan sebagai playboy manipulatif yang perlahan menunjukkan sisi lembutnya. Tempted memberikan nuansa dramatis yang penuh emosi, dengan alur cerita yang menggabungkan cinta dan pengkhianatan.

5. The King: Eternal Monarch (2020)

Dalam drama fantasi romantis The King: Eternal Monarch, Woo Do-hwan memerankan dua karakter yang sangat berbeda di dua dunia paralel: Jo Young, seorang pengawal setia di dunia kerajaan, dan Jo Eun-seob, pria ceria dan konyol di dunia modern. Drama ini berpusat pada Kaisar Lee Gon (diperankan oleh Lee Min-ho), yang berusaha menutup pintu antara dua dunia paralel sambil menemukan cinta sejatinya.

Peran ganda Woo Do-hwan dalam drama ini memukau penonton dengan kemampuannya untuk memainkan karakter yang berlawanan sifat. Kontribusinya menambah kedalaman cerita dan menghadirkan momen humor serta aksi yang seimbang.

6. Joseon Attorney: A Morality (2023)

Di film Joseon Attorney: A Morality, Woo Do-hwan memerankan Kang Han-soo, seorang pengacara cerdas yang menggunakan hukum sebagai senjata untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Berlatar di era Joseon, drama ini menggabungkan elemen sejarah dan hukum, dengan Han-soo berjuang untuk menegakkan keadilan sambil dihadapkan pada dilema moral.

Penampilan Woo Do-hwan sebagai pengacara yang manipulatif namun memiliki hati nurani menambah daya tarik drama ini. Joseon Attorney menawarkan kisah yang menarik dengan konflik internal karakter yang kuat.

7. Bloodhounds (2023)

Bloodhounds adalah drama aksi yang mengisahkan dua petinju muda, Kim Gun-woo (Woo Do-hwan) dan Hong Woo-jin (diperankan oleh Lee Sang-yi), yang terlibat dalam jaringan rentenir berbahaya. Kim Gun-woo, mantan petinju yang ingin membantu keluarganya keluar dari masalah keuangan, mendapati dirinya harus bertarung melawan sindikat kriminal yang mengancam hidupnya dan orang-orang terdekatnya.

Woo Do-hwan membawa intensitas fisik yang luar biasa dalam peran ini, menampilkan adegan aksi yang mendebarkan serta sisi emosional yang mendalam saat ia mencoba melindungi keluarganya dari bahaya.

