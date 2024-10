Baca Bersama Zendaya, Tom Holland Sebut Naskah Spider-Man 4 Perlu Diperbaiki

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Holland mengaku telah membaca draf naskah film Spider-Man 4 bersama lawan main sekaligus pacarnya, Zendaya beberapa minggu lalu. Namun, menurutnya naskah tersebut perlu untuk diperbaiki walaupun ia mengakui para penulisnya sudah melakukan pekerjaan yang hebat.

Hal tersebut diungkap Tom Holland dalam Rich Roll Podcast baru-baru ini. Bulan lalu, dilaporkan bahwa Destin Daniel Cretton sedang dalam pembicaraan untuk menyutradarai seri keempat dari waralaba superhero tersebut, mengambil alih kendali dari sutradara Jon Watts.

“Salah satu hal yang perlu diingat tentang Marvel adalah bahwa film Anda adalah roda kecil dalam mesin besar,” kata Tom Holland mengenai proses pengembangan Spider-Man 4. “Dan mesin itu harus terus berjalan. Dan Anda perlu memastikan bahwa Anda dapat menyesuaikan diri dengan alur waktu itu pada waktu yang tepat untuk mendapatkan manfaat dari gambaran yang lebih besar."

Menurutnya, itu salah satu tantangan yang tim Spider-Man 4 hadapi. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya adalah tugas yang berat tetapi mereka yakin pasti dapat dicapai dengan orang-orang hebat yang bekerja di sana.



Tom Holland Bersemangat Main Film Spider-Man 4

Tom Holland menambahkan tim film Spider-Man 4 sudah memiliki ide kreatif, ide cerita, dan draf, yang semuanya sangat bagus. "Ini perlu perbaikan, tetapi para penulisnya telah melakukan pekerjaan yang hebat. Saya membacanya tiga minggu lalu, dan film itu benar-benar membuat saya bersemangat. Zendaya dan saya duduk dan membacanya bersama," ucapnya.

Namun, ia dan Zendaya juga terkadang beradu pendapat mengenai naskah tersebut. "Ada beberapa hal yang perlu kami cari tahu sebelum kami benar-benar dapat mewujudkannya, tetapi film ini mengasyikkan," katanya.

Tom Holland telah memerankan Peter Parker atau Spider-Man dan beradu peran dengan MJ yang diperankan Zendaya dalam film Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019), serta Spider-Man: No Way Home (2021). Tom Holland juga tampil dalam beberapa film Marvel lainnya, seperti Avengers: Endgame (2019) dan Avengers: Infinity War (2018).

Akhir dari film Spider-Man: No Way Home (2021) memperlihatkan Doctor Strange yang diperankan Benedict Cumberbatch mengucapkan mantra yang menyebabkan seluruh dunia melupakan siapa Peter Parker, termasuk dua sahabatnya MJ dan Ned (Jacob Batalon). Spider-Man 4 yang akan datang mungkin akan dimulai dengan dilema ini.

