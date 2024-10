There's Still Tomorrow dan Tee Yod 2, Film Baru yang akan Tayang November 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - KlikFilm akan meluncurkan dua film baru, yaitu There's Still Tomorrow (1 November) dan Tee Yod 2 (27 November 2024). There's Still Tomorrow akan tayang di platform KlikFilm dan Tee Yood 2 akan tayang di bioskop.

"Dengan There's Still Tomorrow, kami menawarkan cerita yang sangat emosional dan penuh harapan, sementara Tee Yod 2 memberikan pengalaman horor yang intens," kata Direktur KlikFilm Frederica, dikutip dari Antara, Senin, 28 Oktober 2024.

There's Still Tomorrow

Film There's Still Tomorrow telah mencapai prestasi, termasuk tiga penghargaan di Festival Film Roma 2023, seperti 'BNL People’s Choice Award', 'Alice Nella Città Award', dan 'Sorriso Diverso Roma Award'. Film ini juga masuk dalam nominasi 'Golden Marc’Aurelio Award'.

Cerita dalam film ini menyentuh isu-isu penting yang berkaitan dengan perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi di dunia kerja. Saat tayang di bioskop Italia, film ini berada di urutan ketiga secara keseluruhan setelah Spider-Man: No Way Home dan No Time to Die. Penonton bisa menikmati film ini di KlikFilm mulai 1 November 2024.

"Kami percaya bahwa film-film ini akan menjadi sajian yang sangat dinikmati oleh penonton di seluruh Indonesia, baik di rumah melalui platform kami maupun di bioskop," kata Frederica.

Tee Yod2

Film TeeYod2. Istimewa

KlikFilm juga mempersembahkan film horor Tee Yod 2 (Death Whisperer 2), yang baru saja dirilis di Thailand pada 10 Oktober 2024. Cerita film ini berlatar belakang tiga tahun setelah kematian, Yak, pada musim panas tahun 1972. Dalam alur ceritanya, Yak masih berjuang untuk memburu roh jahat yang menyebabkan kematian saudara perempuannya.

Yak bertekad mengikuti jejak kematian misterius bayi yang baru lahir dan menemukan bahwa roh jahat tersebut dikendalikan oleh seorang dukun bernama Puang, yang bersembunyi di dalam hutan yang dihuni makhluk-makhluk magis yang menakutkan. Yak harus menghadapi berbagai roh jahat dan ancaman berbahaya untuk mengalahkan hantu yang mengganggu keluarganya. Tee Yod 2 (Death Whisperer 2) akan tayang di bioskop Indonesia pada 27 November 2024.

