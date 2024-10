Jumanji 3 akan Tayang Desember 2026 di Bioskop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sony Pictures mengumumkan film Jumanji 3 akan tayang di bioskop pada 11 Desember 2026. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan yang membintangi dua film sebelumnya diperkirakan akan kembali bergabung, begitu pula dengan sutradara Jake Kasdan.

Film ketiga ini juga rencananya akan ditayangkan dalam format IMAX dan Premium Large Format. Johnson, Kasdan, Dany Garcia, Hiram Garcia, dan Matt Tolmach akan menjadi produser Jumanji 3. Mereka sebelumnya yang memproduksi sekuel Jumanji: The Next Level (2019).



Jumanji 3 Menunggu Red One Tayang



Hiram Garcia sebelumnya telah membocorkan sekuel ketiga Jumanji pada 2021. Diketahui mereka akan mulai mengerjakannya setelah film Red One yang dibintangi Dwayne Johnson alias The Rock dan sutradara Jake Kasdan, tayang di bioskop pada 15 November 2024.

“Kami memiliki visi besar untuk film (Jumanji berikutnya),” katanya. “Jadi kami bersemangat untuk itu. Kami akan segera mengerjakannya. Dan jelas tujuannya adalah beberapa saat setelah… Jake (Kasdan) sedang mengerjakan Red One untuk kami, jadi itu akan menjadi film berikutnya. Namun beberapa saat setelah Red One dirilis, Jumanji akan segera hadir. Saya rasa kami akan menyiapkan semuanya saat itu dan kami akan dapat memulai bagian ketiga itu.”



Kevin Hart dan Dwayne Johnson: Jumanji 3 Jadi Akhir Cerita



Kevin Hart mengatakan kepada Variety pada 2023 bahwa Jumanji 3 akan menjadi seri terakhir, dan melengkapi hubungan karakternya dengan The Rock. “Kita butuh sesuatu yang besar untuk mengakhiri duo kita, dan tidak membiarkannya begitu saja," katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam sebuah wawancara dengan Virgin Radio yang dipublikasikan secara daring pada musim gugur tahun 2022, Dwayne Johnson mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk membuat film Jumanji 3. "Jake punya ide keren yang sangat, sangat spesial untuk Jumanji 3 — bisa jadi akhir cerita," kata Dwayne Johnson saat itu. "Namun dalam semangat itu, ini benar-benar spesial. Saya akan katakan itu saja."

Film pertama, Jumanji: Welcome to the Jungle tayang di bioskop pada Desember 2017 dan melampaui 950 juta dolar di box office global. Sekuelnya, Jumanji: The Next Level menyusul pada 2019 dan melampaui 801 juta dolar secara global.

THE HOLLYWOOD REPORTER | VARIETY

Pilihan Editor: Jumanji Raih Kesuksesan, Rekor Baru Dwayne Johnson