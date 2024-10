Konser SEVENTEEN di JIS 2025: Harga Tiket, Benefit, Jadwal Penjualan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop SEVENTEEN akan menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 8 Februari 2025. Promotor konser bertajuk SEVENTEEN (Right Here) World Tour in Jakarta, Mecimapro telah merilis denah tempat duduk dan harga tiketnya.

"CARAT (penggemar SEVENTEEN)! Kami sangat senang menyambut #SEVENTEEN kembali bersama kami untuk konser stadion kedua mereka di Jakarta! Sampai jumpa di bulan Februari 2025," tulis Mecimapro di Instagram pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Harga Tiket Konser SEVENTEEN di JIS 2025

Promotor menyediakan 6 kategori tiket denga harga bervariasi, mulai dari Rp 1 hingga 3 jutaan. Berikut daftar harga tiket konser SEVENTEEN di JIS pada 2025:

Pink Soundcheck Package: Rp 3.800.000

Blue: Rp 3.200.000

Orange: Rp 3.400.000

Purple: Rp 3.000.000

Yellow: Rp 2.600.000

Green: Rp 1.600.000

Seluruh kategori tiket akan mendapatkan nomor tempat duduk. Harga yang tertera sudah termasuk pajak, kecuali biaya layanan platform. Tiket dapat dipesan melalui mecimashop.com dan tiket.com.

Tiket kategori Pink Package Soundcheck hanya dapat dipesan oleh pemegang CARAT Membership dan MCP Member 2025. Pemegang tiket Pink Package Soundcheck akan mendapatkan sejumlah keuntungan atau benefit, yaitu sesi soundcheck, lanyard eksklusif, handuk edisi khusus, pouch edisi khusus, dan antrean khusus untuk pembelian merchandise.

Jadwal Penjualan Tiket Konser SEVENTEEN di JIS 2025

Jadwal penjualan tiket konser SEVENTEEN akan dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama untuk CARAT Membership Presale pada Rabu, 13 November 2024 pukul 13.00 - 23.59 WIB, periode kedua untuk MCP Member Presale pada Kamis, 14 November 2024 pukul 13.00 - 23.59 WIB, serta penjualan umum pada Jumat, 15 November 2024 mulai pukul 13.00 WIB.

Untuk mengikuti CARAT Membership Presale, penonton dapat melakukan registrasi di Weverse mulai Rabu, 30 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB hingga Senin, 4 November 2024 pukul 09.59 WIB. Setelah itu, lakukan registrasi akun di tiket.com untuk membeli tiket konser SEVENTEEN di Mecimapro, atau tiket.com.

Nomor CARAT Membership akan menjadi kode presale pembelian tiket yang akan dibuka pada Rabu, 13 November 2024 pukul 13.00 - 23.59 WIB. Maksimal pembelian tiket dengan CARAT Membership hanya diperbolehkan 2 tiket untuk 1 akun CARAT Membership.

Untuk mengikuti MCP Member Presale, penggemar dapat melakukan registrasi MCP Member melalui laman situs resmi promotor. Satu akun MCP Member hanya dapat membeli tiket maksimal 2 tiket pada Kamis,14 November 2024 pukul 13.00 - 23.59 WIB.

Sementara penjualan umum dibuka Jumat, 15 November 2024 mulai pukul 13.00 WIB. Satu akun pembelian hanya dapat membeli maksimal 4 tiket.

