Sinopsis Film There's Still Tomorrow

TEMPO.CO, Jakarta - There's Still Tomorrow akan tayang di platform KlikFilm pada 1 November 2024, dikutip dari Antara. There's Still Tomorrow film yang mengangkat isu kekerasan dalam rumah tangga hingga diksriminasi di tempat kerja. Film yang diproduksi oleh Italia ini diperankan oleh Cortellesi, sebagai Delia.Ia ibu rumah tangga dan pekerja yang terjebak dalam kemiskinan di Roma pascaperang tahun 1946.

Sinopsis There's Still Tomorrow

Delia tinggal bersama suaminya Ivano, diperankan oleh Valerio Mastandrea, ketiga anaknya yang kurus, dan ayah mertuanya yang sombong dan terbaring di tempat tidur (Giorgio Colangeli).

Kehidupan pernikahannya berjalan tidak sehat. Suaminya sering menyakitinya. Putrinya yang remaja akan menikah dengan lelaki kaya, yang sombong. Suatu hari Delia menemukan harapan untuk dapat menjalani hidup lebih baik dari hal-hal yang tak terduga, dikutip dari situs web Italian Film Festival.

Delia mendapat surat misterius lewat pos. Namun, ketika Delia, melihat kesempatan untuk bahagia, Ivano justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menghukum dan menyakiti. Ini memaksa Delia untuk mengambil tindakan jika ia ingin hidupnya benar-benar berubah.

Film yang digarap oleh sutradara sekaligus pemeran Paola Cortellesi ini tayang dalam warna hitam putih dan berdurasi 118 menit. There's Still Tomorrow diperankan oleh Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni.

Film There's Still Tomorrow telah mencapai prestasi, termasuk tiga penghargaan di Festival Film Roma 2023, seperti 'BNL People’s Choice Award', 'Alice Nella Città Award', dan 'Sorriso Diverso Roma Award'. Film ini juga masuk dalam nominasi 'Golden Marc’Aurelio Award'.

"Dengan There's Still Tomorrow, kami menawarkan cerita yang sangat emosional dan penuh harapan," kata Direktur KlikFilm, Frederica, dikutip dari Antara, Senin, 28 Oktober 2024.

