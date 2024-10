Film Dokumenter Simple Plan akan Tayang di Prime Video

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band pop-punk asal Kanada, Simple Plan akan merilis film dokumenter tentang perjalanan dan kesuksesan karier bermusik mereka selama 25 tahun. Rencananya dokumenter ini akan dirilis secara global melalui Prime Video pada 2025.

Judul dari film dokumenter Simple Plan belum diumumkan dan sekarang sedang berada pada masa produksi bersama Sphere Media. Pengumuman tersebut disampaikan oleh sang vokalis, Pierre Bouvier, secara langsung di hadapan ribuan penggemarnya saat mereka tampil di festival When We Were Young di Las Vegas pada 21 Oktober 2024.



Lebih Dekat dengan Simple Plan



Simple Plan beranggotakan Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco, dan Sebastien Lefebvre. Mereka mengatakan film dokumenter ini merupakan tombak utama dari perayaan 25 tahun Simple Plan sekaligus menjadi proyek paling ambisius dan spesial yang pernah mereka buat.

"Mencapai titik ini terasa sebagai momen yang sempura untuk mengilas balik perjalanan kita, sekaligus memberikan penggemar kami sedikit cuplikan dari kehidupan kami selama ini, baik ketika kita sedang menjalani tur maupun sedang di rumah," kata para anggota Simple Plan dalam keterangan resminya.

Simple Plan tidak memberikan batasan kepada Didier Charette selaku sutradara dokumenter ini mengenai apapun yang berkaitan dengan band termasuk arsip yang tersimpan. Simple Plan mempercayakan Didier untuk menceritakan kisah mereka.

"Ia ikut bersama kami pergi tur selama satu tahun penuh, dan dalam prosesnya, betul-betul mengambil esensi dari siapa kami sebagai band dan juga kami sebagai manusia biasa. Kami sangat bangga dengan karya ini dan tidak sabar untuk hari dimana penggemar kami bisa menonton dan mengenal kita lebih dalam lagi dari sebelumnya!" kata Simple Plan.



Seputar Film Dokumenter Simple Plan



Film dokumenter ini akan menceritakan dari awal mulanya formasi Simple Plan di Montreal pada penghujung era 1990-an, saat mereka semakin dikenal secara global melalui lagu "Welcome to My Life", "Perfect", dan "The Antidote". Simple Plan kemudian menjadi salah satu band punk rock paling sukses di dunia yang tiket konsernya selalu habis.

Dokumenter ini akan menampilkan rekaman arsip yang belum pernah dilihat sebelumnya, beserta klip wawancara dengan para personel serta beberapa ikon musik pop punk lainnya seperti Mark Hoppus (Blink 182), Avril Lavigne, Dexter Holland dan Noodles (The Offspring), dan Fat Mike (NoFX). Film ini diproduksi oleh Sphere Media dengan produser eksekutif Bruno Dube, Renaud Chasse, dan Marie-Helene Tremblay, serta diproduseri oleh Samuel.

