Profil Winwin, Personel Boy Grup NCT dan WayV yang Hari Ini Menapaki 27 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 28 Oktober bertepatan, dengan berbahagianya Dong Sicheng, bintang muda K-Pop personel NCT dan sub-unit WayV.

Sejak debutnya, Dong Sicheng atau dikenal dengan nama Winwin telah mencuri perhatian penggemar dengan bakat menari, kepribadian lembut, dan pesonanya yang unik. Berikut adalah profil singkat Dong Sicheng, bintang yang sukses menarik perhatian di industri hiburan global.

Profil Winwin

Dong Sicheng yang dikenal dengan nama panggungnya Winwin adalah penyanyi, penari, dan rapper asal Cina. Lahir di Wenzhou, Zhejiang, pada 28 Oktober 1997, hari ini Winwin merayakan ulang tahunnya yang ke 27 tahun.

Dikutip dari Smtown-nctzens.fandom, Winwin merupakan penari utama, sub-vokal, dan sub-rapper dalam grup NCT 127, NCT U, dan WayV.

Tumbuh di Distrik Lucheng, Wenzhou, ia kemudian pindah ke Beijing untuk melanjutkan pendidikan. Pada 2009, Winwin diterima di Sekolah Menengah Afiliasi Akademi Tari Beijing, menempati peringkat pertama di bidang tari seni. Saat masih SMA, ia menarik perhatian pencari bakat dari SM Entertainment, yang berusaha mengajaknya bergabung meskipun sempat ditolak. Pihak agensi bahkan terbang sembilan kali dari Korea ke Tiongkok demi meyakinkannya. Setelah mengikuti pelatihan singkat di Korea Selatan, Winwin kembali ke Tiongkok untuk menyelesaikan studinya, lulus setahun lebih awal dari teman-temannya dengan menyelesaikan pendidikan SMA dalam waktu dua tahun.

Pada 2015, prestasinya dalam seni tari membawanya diterima di beberapa universitas ternama Tiongkok: ia meraih peringkat pertama di Akademi Tari Beijing untuk seni tari, peringkat 10 di departemen pertunjukan Akademi Drama Pusat, peringkat 7 di departemen pertunjukan Universitas Komunikasi Cina, dan peringkat 12 di Akademi Seni dan Desain Shanghai. Akhirnya, Winwin memilih Akademi Drama Pusat sebelum memutuskan untuk menerima tawaran SM Entertainment dan menjadi trainee, yang mengantarkannya menuju karier gemilang di industri K-pop.

Perjalanan Karir

Dilansir dari Wayv.fandom, pada 5 Januari 2016, Winwin resmi diperkenalkan sebagai anggota SM ROOKIES bersama Kun. Sebelum debut penuh sebagai anggota NCT, ia telah terlibat dalam sejumlah kegiatan grup. Pada 9 April 2016, Winwin tampil di Penghargaan Musik Tahunan ke-16 bersama NCT U, ia menampilkan tari solo dan berpartisipasi dalam lagu The 7th Sense bersama anggota lain. Sehari setelahnya, ia tampil dalam video musik lagu "WITHOUT YOU." Pada 9 Mei 2016, ia juga muncul di acara varietas NCT, NCT Life in Seoul, sebagai trainee.

Pada 3 Juli 2016, Winwin diumumkan sebagai anggota NCT 127, dan debutnya bersama grup terjadi pada 7 Juli melalui lagu utama Fire Truck dari album mini pertama NCT 127, yang ditampilkan di acara M Countdown Mnet. Pada 23 November 2018, diumumkan bahwa Winwin tidak akan mengikuti promosi album repackage Regulate bersama NCT 127 karena sedang mempersiapkan debutnya di Tiongkok.

Sementara itu, debutnya dalam NCT U terjadi dengan lagu "BOSS" yang dirilis pada 18 Februari 2018 sebagai bagian dari proyek NCT 2018 EMPATHY. Di proyek NCT 2020, Winwin berpartisipasi dalam promosi lagu "90’s Love" dari NCT 2020 RESONANCE Pt. 2. Tak hanya itu, WinWin juga bergabung dalam grup baru, WayV, yang terdiri dari anggota NCT berbasis di Tiongkok, dan diumumkan pada 31 Desember 2018 melalui akun resmi Weibo. Winwin debut bersama WayV pada 17 Januari 2019 sebagai penari utama, rapper utama, dan sub-vokal dengan perilisan digital The Vision.

Winwin menunjukkan bakat koreografinya di proyek Rainbow V WayV, menciptakan dan menampilkan koreografi bersama Ten dengan musik "Lovely" dari Billie Eilish dan Khalid. Mengingat bakatnya yang luar biasa dalam bidang seni, pada 30 September 2021, Winwin mendirikan studio pribadi di Tiongkok untuk mengembangkan karier aktingnya dan akan tampil dalam drama Tiongkok The Shadow.

