Spider-Man 4 Resmi Tayang Juli 2026, Tom Holland Konfirmasi Syuting, Bagaimana Zendaya?

TEMPO.CO, Jakarta -Tom Holland bersiap kembali memerankan sosok ikonik Peter Parker dalam Spider-Man 4 yang dijadwalkan rilis pada 24 Juli 2026. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh aktor kelahiran 1996 itu dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon yang menyatakan bahwa film keempat Spider-Man ini akan memulai produksi pada pertengahan 2025.

"Musim panas tahun depan, kami mulai syuting. Semua sudah siap. Kami hampir sampai. Sangat mendebarkan,” Tom Holland, Selasa, 22 Oktober 2024.

Destin Daniel Cretton Ambil Alih Sutradara Spider-Man 4

Dua hari setelah wawancara tersebut, Sony Pictures secara resmi mengumumkan bahwa Spider-Man 4akan rilis pada 24 Juli 2026, dengan sutradara Destin Daniel Cretton, pembuat film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Cretton menggantikan sutradara Jon Watts, yang menyutradarai trilogi Spider-Man sebelumnya. Cretton juga tengah menggarap proyek miniseri Wonder Man dan rencana sekuel Shang-Chi. Namun seorang sumber menyebutkan bahwa saat ini Spider-Man 4 adalah prioritas utama baginya.

Pengumuman ini datang menyusul kabar bahwa film Avengers: Doomsday akan tayang lebih dulu pada 1 Mei 2026. Film ini juga mengikuti jejak Spider-Man: Far From Home (2019) yang sebelumnya dirilis dua bulan setelah Avengers: Endgame.

Ketidakpastian Kehadiran Zendaya

Kehadiran Zendaya sebagai MJ, kekasih Peter Parker dalam film-film sebelumnya, masih menjadi tanda tanya. Dengan naskah yang masih dalam tahap awal, belum ada kepastian apakah karakter MJ akan kembali dalam cerita kali ini.

Saat diwawancarai di Rich Roll Podcast, Tom Holland juga mengungkapkan bahwa ia sudah membaca draf naskah Spider-Man 4 namun menurutnya masih perlu beberapa perbaikan. "Naskah ini butuh beberapa polesan, tapi tim penulis bekerja dengan sangat baik," ungkapnya.

Terakhir kali, Tom Holland berperan sebagai Spider-Man dalam Spider-Man: No Way Home (2021), sebuah film lintas multiverse yang sukses meraih US$ 1,916 miliar di box office global meski di tengah tantangan pandemi COVID-19. Sebelumnya, ia membintangi Spider-Man: Homecoming (2017) dan Spider-Man: Far From Home (2019), serta tampil dalam Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), dan Avengers: Endgame (2019).

Tom Holland akan menjadi sorotan pada musim panas 2026. Selain Spider-Man 4 ia juga akan muncul dalam film terbaru karya Christopher Nolan yang direncanakan tayang 17 Juli 2026. Ia akan mengisi layar lebar di tiga film besar sepanjang musim panas, menjadikan aktor asal Inggris itu salah satu aktor paling dicari di industri Hollywood.

