Kenapa Lagu APT Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Sangat Populer?

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu kolaborasi Rose BLACKPINK dan Bruno Mars berjudul 'APT' kini tengah melanda dunia. Istilah bahasa Korea "Apateu" yang diulang-ulang dalam lagu tersebut menjadi salah satu kata yang paling ramai dibicarakan di media sosial saat ini.

Sejak dirilis pada Jumat, 18 Oktober 2024, 'APT' telah memuncaki berbagai chart musik streaming di seluruh dunia. Video musik 'APT' yang menampilkan Rose dan Bruno Mars sudah mencapai 190 juta penayangan hanya dalam 11 hari di YouTube.

Di antara karya solois Korea, 'APT' adalah video musik tercepat kedua yang mencapai 100 juta penayangan di YouTube, kedua setelah 'Gangnam Style' milik PSY. 'APT' juga menjadi lagu Asia tercepat dalam sejarah yang melampaui 1 miliar penayangan di TikTok. Rekor ini dicapai hanya dalam waktu 4 hari.



Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Bikin Lagu K-pop Terasa Lebih Segar



Rose menjelaskan bahwa lagu tersebut terinspirasi dari permainan minum Korea favoritnya, Apartment. Rose yang menulis sekaligus mengarang lagu tersebut. Kritikus musik menggambarkan lagu ini sebagai intuitif dengan kaitan yang kuat, dan menarik bagi pendengar dari segala usia.

Video klip lagu APT. Rose Blackpink dan Bruno Mars. Mereka memainkan permainan minum Korea, Apateu. Foto: YouTube/ROSÈ.

Kritikus musik Chung Won Seok mengatakan bahwa meskipun 'APT' membangkitkan kenangan akan lagu-lagu hit seperti 'Mickey' dari Toni Basil pada 1982 dan lagu The Ting Tings pada 2008 'That's Not My Name,' sisi pop-punk yang penuh nostalgia dalam lagu tersebut menyegarkan di antara lagu-lagu K-pop masa kini.

"Ini adalah lagu pop yang dibuat dengan baik yang menonjol dari lagu-lagu pop Barat yang sedang tren," katanya. Para penggemar 'That's Not My Name' juga telah membanjiri bagian komentar YouTube-nya, membandingkannya dengan 'APT.'

Lim Hee Hun yang juga merupakan kritikus musik mengakui lagu 'APT' mudah untuk menarik perhatian banyak orang. “Lagu ini terasa sangat menarik, hampir seperti dirancang untuk langsung menjadi hit,” kata Lim Hee Hun. “Kata 'a-par-teu' diulang dengan cara yang terasa menarik, dengan kaitan yang kuat. Melodi yang mengikutinya sederhana namun familiar, sehingga menarik perhatian banyak orang.”



Perpaduan Unik Bahasa Inggris dan Korea di Lagu 'APT'

Rose BLACKPINK dan Bruno Mars berkolaborasi. Instagram/@roses_are_rosie

Pesona unik lagu 'APT' juga terletak pada perpaduan bahasa Inggris dan Korea. Lagu ini menggabungkan pop Barat dengan nyanyian permainan khas Korea. Mantan Profesor Studi Luar Negeri Universitas Tokyo Hideki Noma seorang pakar linguistik K-pop, menjelaskan daya tarik tersebut.

"Ini adalah kemenangan bilingualisme tanpa dominasi. Alih-alih mengandalkan narasi, Rose telah mengintensifkan 'keceriaan' yang melekat pada kata-kata, memadukan bahasa Inggris dan Korea bersama-sama," katanya kepada Hankook Ilbo. “Lagu ini memanfaatkan konsonan plosif ritmis dari suku kata Korea (p) dan (t), memaksimalkan daya tarik kata serapan 'Apateu' yang terdengar mirip dengan bahasa Inggris, namun berbeda.”

Untuk menangkap pelafalan Korea secara akurat, judul bahasa Inggrisnya diberi gaya 'APT' Irama energik nyanyian tersebut berakar pada permainan minum Korea, 'Permainan 3-6-9.' Pemain menghitung dengan keras, bertepuk tangan alih-alih menyebutkan angka apa pun dengan 3, 6, atau 9. Jika salah berarti mereka minum.

Penyanyi Amerika, Charlie Puth tak kuasa menahan diri untuk mengunggah video TikTok dirinya yang meneriakkan “Apateu Apateu” dan berkata, “Lagu ini selalu terngiang di kepalaku.”

Lagu ini telah bergema lintas generasi, bahkan politisi Korea Selatan pun ikut serta dalam tren 'APT.' Anggota DPR Cho Kuk, pemimpin partai Rebuilding Korea Party, membagikan video musik tersebut di media sosialnya, sementara Anggota DPR Han Dong Hoon dari People Power Party mengunggah, “Saya tidak bisa berhenti mendengarkannya.”

Rose BLACKPINK akan merilis album solo pertama berjudul Rosie pada 6 Desember 2024. Album tersebut akan berisi 12 lagu, termasuk ''APT'.

