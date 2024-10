Profil Addison Rae, Penyanyi yang Baru Meluncurkan Lagu Aquamarine

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Addison Rae mendapat sorotan karena busananya saat menghadiri 2024 CFDA Fashion Awards yang bertempat di Museum dan Sejarah Amerika pada 28 Oktober 2024. Ia menggunakan busana yang identik dengan sosok mitos, mermaid atau putri duyung. Rae memakai gaun mermaid yang dirancang oleh Thom Browne.

Profil Addison Rae

Dikutip dari Hot New HipHop, Addison Rae, lahir dengan nama lengkap, Addison Rae, Easterling pada 6 Oktober 2000. Ia talenta serba bisa yang telah memikat perhatian dunia. Awal ketenarannya melonjak sebagai sensasi media sosial, penyanyi, penari.

Kecintaan Addison terhadap tari dimulai sejak usia enam tahun. Ia bersaing dalam berbagai kompetisi tari di seluruh negeri. Sebelum terkenal di TikTok, ia sempat kuliah di Louisiana State University (LSU) untuk mempelajari penyiaran olahraga. Namun, daya tarik Los Angeles dan potensi karier yang berkembang di TikTok membuatnya memutuskan untuk tak melanjutkan kuliah.

Pada 2019, kehidupan Addison berubah drastis ketika ia mulai membagikan video tari di aplikasi TikTok. Ia mengumpulkan lebih dari 88 juta pengikut. Pada Agustus 2020, Forbes mengakui Addison sebagai bintang TikTok dengan pendapatan tertinggi. Ia juga mendapat tempat di daftar bergengsi 30 Under 30 untuk influencer media sosial.

Dikutip dari The Influencer Forum, dia juga merilis single debutnya Obsessed dan memulai debut filmnya dalam film original Netflix He's All That, yang merupakan spin-off dari film tahun 1999, She's All That..

Addison Rae baru saja meluncurkan lagu Aquamarine, pada 25 Oktober 2024. Single tersebut yang keempatnya setelah Obsessed, Von dutch a.g. cook remix featuring addison rae, dan Diet Pepsi. Addison Rae juga sebelumnya mengeluarkan album mini berjudul AR yang berisi lima lagu.

