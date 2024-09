Katie Leung Pemeran Bridgerton 4, Simak Deretan Film dan Serial yang Dibintanginya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Katie Leung, aktris yang akan membintangi musim keempat Bridgerton, salah satu serial hit Netflix. Leung akan memerankan, Lady Araminta Gun, wanita yang telah menikah dua kali dan kehilangan kedua suaminya.

Kali ini, dia akan tampil sebagai seorang ibu yang berusaha mencari pasangan hidup bagi dua putrinya, Rosamund Li (Michelle Mao), dan Posy Li (Isabella Wei).

Berikut deretan film dan serial yang dibintangi Katie Leung.

1. The Peripheral (2022)

Dikutip dari The Movie Database, Katie Leung berperan dalam serial televisi fiksi ilmiah The Peripheral yang dirilis pada 2022. Penampilan Leung dalam proyek ini membawa pengalamannya dalam genre baru yang menantang. Dalam serial ini ia berperan sebagai karakter Ash.

Bercerita soal pelarian seorang wanita muda dari kesibukan sehari-hari dengan bermain video game. Karena ia pemain yang hebat, sebuah perusahaan mengirimi dia sistem video game baru untuk diuji coba.

Hal ini membuka jalan untuk menemukan tujuan, romantisme, dan kemewahan yang tampak seperti permainan. Namun, menempatkan dia dan keluarganya dalam bahaya.

2. The Foreigner (2017)

Katie Leung juga tampil dalam film aksi The Foreigner bersama aktor terkenal Jackie Chan. Dalam film ini, ia berperan sebagai Fan, putri dari karakter utama yang dimainkan oleh Jackie Chan. Film ini bercerita tentang seorang ayah bernama Quan yang berusaha membalas dendam setelah anak perempuannya tewas dalam serangan teroris.

Pencariannya yang tak kenal lelah untuk menemukan para teroris mengarah konflik kucing-kucingan dengan seorang pejabat.

3. Harry Potter (2005-2011)

Katie Leung mulai dikenal luas setelah berperan sebagai Cho Chang dalam seri film Harry Potter. Perannya pertama kali muncul dalam film Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), Cho Chang menjadi cinta pertama Harry Potter.

Ia muncul kembali dalam film-film berikutnya, termasuk Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007), dan Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009). Karakter Cho Chang menjadi semakin penting dalam cerita sebagai anggota tim Quidditch Ravenclaw dan anggota Dumbledore's Army.

