Jakarta World Cinema 2024 Dibuka, 120 Film Bisa Ditonton di Klik Film dan CGV Grand Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta World Cinema 2024 resmi dibuka di CGV Grand Indonesia pada Sabtu, 21 September 2024. Pembukaan festival film tahunan ini dengan memutarkan film Substance, yang dibintangi Demi Moore, Margaret Qualley, dan Dennis Quaid.

Acara pembukaan ini juga dihadiri sejumlah aktris Tanah Air seperti Hanna Al Rashid dan Marissa Anita. Selain itu, ada tamu kehormatan yang hadir, yakni Selman Nacar, sutradara asal Turki yang terkenal dengan film Hesitation Wound, tayang perdana di Festival Film Venesia pada 2023 dan memenangkan Golden Eye for the Best International Feature Film di Festival Film Zurich di tahun yang sama.

Jakarta World Cinema 2024 Sajikan 120 Film dari 61 Negara

Acara pembukaan ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun platform film digital Klik Film yang ke-8. Sebagian film yang disajikan di Jakarta World Cinema 2024 ditayangkan di Klik Film.

“Memasuki tahun ketiga, Jakarta World Cinema 2024, semakin beragam dan inklusif," kata Direktur Klik Film, Frederica. Ia menuturkan, ada 120 film dari 61 negara yang dihadirkan di festival dengan kurasi ketat. "JWC 2024 kali ini menghadirkan First Feature Competition, yang bertujuan mendukung bakat-bakat baru di dunia film,” ujarnya.

Festival Director JWC 2024 Shandy Gasela menuturkan, festival film ini menjadi medium yang menghubungkan para sineas global dan lokal untuk memperkaya kebudayaan kota yang dinamis seperti Jakarta. "Melalui dialog kreatif yang tercipta, Jakarta World Cinema tidak hanya menjadi ajang pemutaran film, tetapi juga ruang untuk memperluas wawasan dan membangun jembatan budaya yang merayakan keberagaman, menghubungkan ide-ide besar dari seluruh penjuru dunia,” ujarnya.

Tentang Jakarta World Cinema Week 2024

Jakarta World Cinema Week 2024 merupakan festival film tahunan yang diselenggarakan Klik Film, dengan tujuan memperkenalkan sinema internasional dan memberikan platform bagi sineas lokal dan global untuk berkolaborasi. Festival ini akan berlangsung mulai 21 September hingga 28 September 2024, dan dapat disaksikan secara online di Klik Film dan offline di bioskop CGV Grand Indonesia.

