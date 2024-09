Hwasa Rilis Lagu NA, Kolaborasi Terbaru dengan PSY

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hwasa, member dari grup K-Pop ternama MAMAMOO, secara resmi merilis mini album keduanya yang berjudul O, dengan lagu utama ‘NA’ pada Kamis, 19 September 2024 pukul 18.00 KST (waktu Korea Selatan). Bersamaan dengan perilisan album tersebut, Hwasa juga meluncurkan video musik untuk lagu ‘NA’ yang langsung menarik perhatian banyak penggemar.

‘NA’ membawa nuansa musik modern yang memadukan elemen UK garage dan UK house, diperkaya dengan vokal khas Hwasa yang adiktif dan enerjik.

Hwasa tak hanya kembali dengan musikalitas yang kuat, tetapi juga dengan penampilan yang penuh percaya diri, menari dengan penuh semangat di jalanan kota Paris. Aksi tariannya dalam video tersebut digarap oleh Kristen dari JAM Republic, yang sebelumnya dikenal lewat Street Fighter 2.

Video musik ini memperlihatkan Hwasa menikmati suasana kota, memperlihatkan aura kepercayaan dirinya dengan lirik-lirik penuh makna seperti, "Stop right there, gentleman, cause you are not my type (Berhenti di situ tuan-tuan, karena kamu bukan tipeku)".

Hwasa Kolaborasi dengan PSY

Penyanyi Korea Selatan, Hwasa. Foto: Instagram/@_mariahwasa

Adapun yang membuat ‘NA’ semakin istimewa adalah keterlibatan PSY dalam produksi lagu ini. Produser terkenal yang sukses dengan hit global ‘Gangnam Style’ ini turut menyumbang ide dalam komposisi dan penulisan lagu ‘NA’, bersama dengan beberapa penulis ternama lainnya seperti Amanda Ratchford dan PENOMECO. Meski memiliki nuansa yang mengingatkan pada ‘Gangnam Style’, ‘NA’ tetap terasa segar dan unik, dengan musik yang lebih kaya serta koreografi yang dinamis.

Dalam lagu ini, Hwasa menampilkan seluruh kemampuan vokal dan tari yang memukau. Gerakan tari di bagian chorus juga menjadi elemen yang kuat, dan diperkirakan akan menjadi tren baru di platform seperti TikTok, serupa dengan keberhasilan ‘Gangnam Style’ yang viral pada masanya.

Pesan Kepercayaan Diri dari Hwasa

Lewat liriknya, Hwasa sekali lagi mengusung tema kepercayaan diri dan cinta diri, seperti yang sebelumnya ia tampilkan dalam lagu-lagu seperti ‘Maria’ dan ‘I Love My Body’. Dengan ‘NA’, Hwasa menegaskan posisinya sebagai idola yang tak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan kesadaran untuk mencintai diri sendiri melalui karya-karyanya. ‘NA’ bukan sekadar lagu, tapi pernyataan diri dari seorang Hwasa yang kembali menggaungkan kepercayaan dirinya di bawah naungan P NATION, agensi yang dipimpin oleh PSY.

