Alur Cerita The Perfect Couple, Tentang Pembunuhan yang Menghancurkan Pesta

TEMPO.CO, Jakarta - The Perfect Couple merupakan serial terbaru orisinal Netflix yang disutradarai oleh pemenang penghargaan bergengsi Oscar dan Emmy Awards, Susanne Bier. Serial berjumlah enam episode ini juga merupakan karya adaptasi dari novel terlaris terbitan New York Times yang berjudul serupa karya Elin Hilderbrand.

Serial drama misteri Amerika Serikat ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama. Di antaranya adalah Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson, Dakota Fanning, hingga Jack Reynor yang pernah membintangi film populer Midsommar dan Sing Street.

Adapun The Perfect Couple tayang perdana pada 5 September 2024. Sejak saat itu juga, The Perfect Couple berhasil menduduki peringkat empat dalam daftar 10 program TV populer di Netflix Indonesia, dan peringkat pertama pada daftar 10 program TV populer di Netflix Amerika Serikat.

Meraih antusiasme tinggi, lantas seperti apa alur cerita The Perfect Couple yang mengusung genre drama misteri? Berikut informasi selengkapnya.

Alur Cerita The Perfect Couple

Alih wahana The Perfect Couple dari novel menjadi serial dikembangkan oleh penulis skenario Jenna Lamia. Dikisahkan, Amelia Sacks menggelar pesta pernikahan mewah dengan Tag Winbury yang merupakan salah satu anggota keluarga terkaya di Nantucket, Amerika.

Keberhasilan pesta tersebut tidak terlepas dari peran Ibu Tag, Greer Garrison Winbury yang berprofesi sebagai seorang penulis ternama. Greer tidak ragu mengeluarkan biaya besar untuk memastikan pernikahan putranya berjalan mewah.

Sayangnya, acara mewah yang digelar di tepi laut Pantai Madekat itu seketika menjadi kacau. Impian orang-orang untuk menikmati sampanye sirna dan digantikan oleh kecurigaan. Hal ini terjadi setelah mayat ditemukan di pantai dekat lokasi acara di tengah kemeriahan pesta.

Polisi setempat pun segera menyelidiki. Berdasarkan hasil autopsi, diketahui kematian tersebut akibat pembunuhan, bukan tenggelam secara tak sengaja. Dugaan ini mendorong polisi untuk menginterogasi setiap orang yang hadir di pesta tersebut.

Seiring berjalannya waktu, rahasia dan sisi gelap setiap individu mulai terungkap. Dalam upaya mengungkap kebenaran, hubungan di antara keluarga, teman, serta pasangan pengantin perlahan-lahan runtuh. Ini membuat kisah menjadi cerita yang penuh misteri tentang cinta, kebohongan, dan pengkhianatan.

Kecurigaan ini makin diperkuat setelah polisi menemukan sejumlah kejanggalan yang terkait dengan para tamu. Pesta mewah tersebut terhenti. Lebih mengejutkan lagi, bukti-bukti yang muncul mengarahkan terhadap semua orang di pesta itu kemungkinan terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Kepala Polisi Ed Kapenash kemudian mewawancarai pengantin wanita, pengantin pria, ibu mempelai pria, dan bahkan anggota keluarganya sendiri. Setelahnya, ia menemukan bahwa setiap pernikahan dalam keluarga itu adalah ladang ranjau, dan tidak ada pasangan yang sempurna. Tak berhenti sampai disitu, sebuah penyelidikan pun dilakukan yang terasa seperti diambil dari salah satu buku karya Greer.

Tentang The Perfect Couple

Judul: The Perfect Couple

Tagline: A life to kill for

Genre: Drama, Misteri, Kejahatan

Tanggal rilis: 5 September 2024

Jumlah episode: 6 episode

Durasi per episode: 50 menit

Sutradara: Susanne Bier

Penulis skenario: Jenna Lamia

Adaptasi: Novel The Perfect Couple karya Elin Hilderbrand

Perusahaan produksi: 21 Laps Entertainment, Blossom Films, The Jackal Group

Bahasa: Inggris

Daftar Pemain The Perfect Couple

Serial besutan Susanne Bier ini menggandeng sejumlah aktor dan aktris papan atas. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

1. Nicole Kidman sebagai Greer Garrison Winbury

2. Liev Schreiber sebagai Tag Winbury

3. Eve Hewson sebagai Amelia Sacks

4. Dakota Fanning sebagai Abby Winbury

5. Billy Howle sebagai Benji Winbury

6. Meghann Fahy sebagai Merritt Monaco

7. Donna Lynne Champlin sebagai Nikki Henry

8. Jack Reynor sebagai Thomas Winbury

9. Michael Beach sebagai Dan Carter

10. Ishaan Khattar sebagai Shooter Dival

11. Sam Nivola sebagai Will Winbury

12. Mia Isaac sebagai Chloe Carter

13. Isabelle Adjani sebagai Isabel Nallet

NETFLIX | IMDB | SUKMA KANTHI NURANI, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

