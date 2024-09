Aktor Lee Jung Jae Makin Kondang Berkat Drakor Squid Game, Bagaimana Perannya di Squid Game 2?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor veteran Korea Selatan, Lee Jung Jae, berhasil menarik perhatian dunia berkat perannya yang ikonik sebagai Seong Gi-hun dalam serial Netflix Squid Game. Popularitas serial survival thriller tersebut telah melambungkan nama Lee ke kancah internasional.

Lahir di Seoul pada 15 Desember 1972, Lee Jung Jae memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model penuh waktu dan muncul dalam berbagai iklan televisi. Sebelum kesuksesannya di Squid Game, Lee telah lama berkecimpung di industri hiburan Korea Selatan selama beberapa dekade, dikenal karena kemampuan aktingnya yang luar biasa serta telah membintangi berbagai film dan drama terkenal.

Meski sudah memiliki banyak pengalaman, perannya sebagai Seong Gi-hun menjadi titik balik dalam kariernya. Peran ini tidak hanya membawanya meraih pengakuan global tetapi juga berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Screen Actors Guild Award untuk kategori Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series. Lee memulai debut akting profesionalnya di drama Korea atau drakor Dinosaur Teacher pada 1993. Setahun kemudian, ia mendapat peran pertamanya di layar lebar dalam film The Young Man.

Namanya mulai terkenal berkat perannya di serial televisi Sandglass (1995), di mana ia memerankan seorang pengawal pendiam namun karismatik. Lewat peran tersebut, ia meraih penghargaan pendatang baru di Festival Film Daejong, Korean Critics Choice Awards, dan Baeksang Arts Awards.

Di dunia perfilman, Lee mencuri perhatian dengan peran utamanya dalam film An Affair, di mana ia berperan sebagai pria yang jatuh cinta pada saudara tunangannya. Peran tersebut membawanya meraih penghargaan Aktor Terbaik dari Blue Dragon Film Awards dan Korean Association of Film Critics Awards. Di awal 2000-an, ia juga membintangi film-film box office seperti Oh! Brothers dan film aksi Typhoon.

Pada tahun 2012, Lee tampil dalam film thriller The Thieves sebagai pemimpin kelompok perampok profesional. Saat itu, film ini menjadi yang terlaris kedua di Korea Selatan. Pada 2013, ia memerankan polisi yang menyamar dalam film epik gangster New World, serta Pangeran Suyang dalam film sejarah The Face Reader. Untuk peran dalam The Face Reader, ia memenangkan penghargaan Aktor Pendukung Terbaik di Blue Dragon Film Awards dan Baeksang Arts Awards.

Baru-baru ini, Lee Jung Jae dikabarkan melakukan investasi di sektor real estate dengan membeli sebuah bangunan senilai 22 miliar won. Bangunan yang dibeli oleh bintang Squid Game ini terletak di Cheongdam-dong, terdiri dari dua lantai basement dan enam lantai di atas permukaan tanah. Pembelian tersebut dilakukan melalui perusahaan pribadinya, Benapictures, pada 28 Juni lalu. Gedung ini, yang dibangun pada 2015, berada di lokasi yang sangat strategis.

Sementara itu, Poster dan video teaser Squid Game 2 baru saja dirilis dalam acara tahunan yang digelar Netflix, Geeked Week 2024. Musim terbaru serial yang dinanti-nantikan ini akan mulai tayang secara global di Netflix pada Kamis, 26 Desember 2024.





MICHELLE GABRIELA I HAURA HAMIDAH | NOVITA ANDRIAN

