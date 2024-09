The Judge From Hell: Mengenal Para Pemeran Drakor Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Shin Hye membintangi drama Korea atau drakor terbaru The Judge From Hell. Drama SBS ini dibintangi oleh Park Shin Hye sebagai Kang Bit Na dan Kim Jae Young sebagai Han Da On.

Dikutip dari Soompi, drakor ini telah membagikan cuplikan naskahnya. Drakor bergenre fantasi romantis ini mengisahkan seorang hakim, tetapi sebenarnya ia iblis. Drakor ini dijadwalkan tayang pada 21 September 2024.

Pemeran The Judge From Hell

1. Park Shin Hye

Dikutip dari Asian Wiki, Park Shin Hye lahir di Gwangju, Korea Selatan, pada 18 Februari 1990. Ketika berusia 12 tahun, guru bahasa Inggris dia menyarankan agar Park Shin Hye mengikuti audisi, dan dia diterima di Dream Factory, perusahaan milik penyanyi Lee Seung Hwan.

Melalui Dream Factory, Park Shin Hye menjalani pelatihan sebagai aktris, penyanyi, dan musisi. Pada 2003, ia memulai debutnya dalam video musik Ggot dan mendapat peran di drama populer Stairway to Heaven, yang menjadi langkah awal kariernya di industri hiburan. Pada 2009, ia mendapat sorotan berkat perannya dalam drama You're Beautiful.

2. Kim Jae Young

Dikutip dari My Drama List, Kim Jae Young lahir pada 30 September 1988. Ia memulai karier sebagai model sebelum berkarier akting melalui drama televisi Oh! Boy pada 2011. Pada 2013, ia membintangi debut film No Breathing, berakting dengan Seo In Guk dan Lee Jong Suk. Setelah itu, ia tampil di berbagai drama seperti Iron Man (2014), I Remember You (2016), dan Master: God of Noodles (2016).

Awalnya, Kim model di agensi Esteem, namun setelah meninggalkan agensi tersebut, ia menganggur sambil mempertimbangkan untuk serius menekuni akting. Setelah Esteem tutup, ia mendapat kesempatan mengikuti audisi drama KBS Blade Man, yang dibintangi oleh Shin Se Kyung dan Lee Dong Wook.

3. Oh Na Ra

Oh Na Ra lahir pada 26 Oktober 1974. Ia dikenal karena perannya dalam Yong Pal, Hyde, Jekyll, Me, Flowers of the Prison, Man to Man, The Lady in Dignity, My Mister, dan SKY Castle.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di Musical Awards 2007, Oh Na Ra memenangkan Popularity Award-Actress. Sejak saat itu, ia telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Best Character, Best Supporting Actress, Best Actress, dan lainnya. DI Asia Model Awards 2019, ia menerima Fashionista Award.

4. Lee Kyu Han

Dikutip dari situs web Viki, Lee Kyu Han lahir pada 4 Agustus 1980. Ia memulai karier aktingnya dalam serial televisI Love and Success pada 1998. Namanya mulai dikenal luas pada 2005 berkat perannya dalam komedi romantis populer My Lovely Sam Soon. Sejak itu, ia terus membintangi berbagai film dan drama terkenal, seperti Smile, You (2009), Can You Hear My Heart? (2011), I Have a Lover (2015), dan The Rich Son (2018).

Lee Kyu Han juga aktif di berbagai acara populer. Ia menjadi pembawa acara Diet Survival BIGsTORY (2011), Law of the Jungle in Savanna (2013), Real Men 2 (2015).

5. Kim In Kwon

Kim In Kwon lahir pada 20 Januari 1978 dan dikenal berkat peran-peran pendukungnya yang menonjol. Ia mendapat peran utama pertamanya dalam film He's on Duty (2010), yang kemudian diikuti oleh Almost Che (2012), Born to Sing (2013). Kim In Kwon juga pernah menyutradarai sekaligus membintangi film pendek Shivski pada 2002.

6. Kim Ah Young

Pada 2022, Kim Ah Young tampil sebagai anggota kru tetap di SNL Korea. Ia berperan sebagai pekerja kantoran generasi MZ yang mementingkan kenyamanan pribadi. Ia juga mengelola saluran YouTube pribadi bernama Ayoung World dengan banyak unggahan tentang kehidupan sehari-harinya dan cerita di balik layar dari syuting naskah pendek.

Pilihan Editor: Drakor The Judge From Hell Bergenre Fantasi Romantis