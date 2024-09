6 Hal Menarik dari Konser Encore IU yang Ukir Sejarah Baru di Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan, IU sukses menyelesaikan rangkaian tur dunianya dengan konser encore di Stadion Piala Dunia Seoul. Konser bertajuk 2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE: The Winning digelar selama dua hari, 21-22 September 2024.

Berkat konser terakhir dari tur 18 kotanya tersebut, penyanyi bernama asli Lee Ji Eun ini berhasil mengukir sejarah baru sebagai penyanyi perempuan pertama yang tampil di stadion terbesar Korea. Sebelum IU, Stadion Piala Dunia Seoul hanya menyelenggarakan beberapa konser K-pop, termasuk konser Seo Taiji and Boys, Big Bang, dan SEVENTEEN.

Tidak hanya mengukir sejarah baru, konser IU akhir pekan lalu juga telah mencuri perhatian penggemar K-pop secara global karena konsep dan perhatian yang diberikan kepada UAENA, sapaan untuk penggemar IU. Berikut rangkumannya:



1. Kapasitas Lebih dari 60 Ribu Penonton



Konser ini diadakan di stadion ikonik Seoul, yang memiliki 66.704 kursi, termasuk 816 kursi VIP, 754 kursi pers, dan 75 suite pribadi. Stadion Piala Dunia Seoul merupakan stadion terbesar di Korea Selatan dan salah satu dari lima tempat khusus sepak bola terbesar di Asia. Diperkirakan, setidaknya ada lebih dari 100 ribu penggemar yang hadir dalam konser IU selama dua hari berturut-turut itu.



2. Penton Dapat Bantal hingga Teropong

Para penonton mendapatkan bantal dan teropong saat menghadiri 2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE-The Winning, 21-22 September 2024. Foto: Twitter/X

Sebelum konser dimulai, IU menyediakan bantal, jas hujan, dan teropong untuk setiap penonton yang hadir. Hal tersebut dilakukannya supaya para penggemar merasa nyaman selama menyaksikan penampilannya. IU sudah sering memberikan bantal kepada seluruh penontonnya terutama saat menggelar pertunjukan di Korea Selatan. Setelah konser selesai, bantal tersebut boleh dibawa pulang oleh para penggemar.

Selain kepada penonton konser, IU juga menunjukkan perhatiannya kepada warga kompleks apartemen di sekitar stadion. Menjelang konser, timnya mengirimkan pesan peringatan kebisingan dan kantong sampah kepada penduduk setempat. "Konser IU 2024 akan diadakan di Stadion Piala Dunia Seoul pada 21-22 September 2024. Kami mohon pengertian Anda," tulisnya dalam pesan tersebut.



3. IU 'Terbang' di Udara

IU 'terbang' mengelilingi Stadion Piala Dunia Seoul dalam pertunjukan 2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE-The Winning, 21-22 September 2024. Foto: Twitter/X

IU membawakan 24 lagu selama tiga jam konsernya. Ia membawakan kembali lagu-lagu hitsnya. Tidak hanya bernyanyi dan menari di atas panggung, IU bahkan 'terbang' di udara kala menyanyikan lagu 'Ah puh', 'The Meaning Of You', dan 'Celebrity'.

Setelah menaiki balon udara saat konser The Golden Hour: Under the Orange Sun pada 2022 lalu, kini IU menaiki sejumlah properti yang didesain sedemikian rupa dan membuatnya bergelantungan di udara. Ia seolah terbang di atas penonton dan mendekat ke area tribun atas stadion.



4. IU Bawakan Lagu Baru

IU mengejutkan penggemarnya dengan membawakan lagu baru yang belum pernah dirilis, berjudul 'Bye Summer.' Saat menyanyikan lagu tersebut, IU tampil sambil bermain gitar. Menurut penggemar yang menghadiri konser tersebut, IU tidak berencana merilisnya karena lagu tersebut dibuat spesial hanya untuk konser encore.

Menurut IU, lagu tersebut sebagai bagian khusus yang mencerminkan kenangan indah yang ia buat selama musim panas dan sepanjang tur



5. Dihadiri Banyak Artis dan Pacar IU

V dan J-Hope BTS menonton konser IU di Stadion Piala Dunia Seoul, Ahad, 22 September 2024. Tempo/@thv

Konser encore IU sangat diminati oleh sesama artis Korea Selatan. G-Dragon membagikan foto di belakang panggung bersama IU. Anggota BTS, V dan J-Hope juga membagikan momen mereka saat menikmati konser IU bersama. V juga mengunggah foto berisi ucapan selamat kepada IU atas konsernya yang ke-100.

Kekasih IU, aktor Lee Jong Suk juga terlihat datang ke konser tersebut. Meski demikian Lee Jong Suk dan IU tidak membagikan foto mereka baik sebelum maupun setelah konser.

Sejumlah artis Korea yang menonton konser encore IU lainnya adalah Seungmin dan Lee Know Stray Kids, Jongho dan Seonghwa ATEEZ, Sieun STAYC, Anton dan Sungchan RIIZE, FIESTAR, Mimi, Thunder, Kim Min Ju, Chaewon dan Sakura LE SSERAFIM, Oh Na Ra, Yoon Se Ah, Lee Joo Young, Kang Mina, Ko So Young, Beomgyu dan Soobin TXT, VIVIZ, Doyoung dan Johnny NCT, hingga Kyuhyun Super Junior.



6. Jaga Rumput Stadion

Pelindung rumput dengan lubang untuk ventilasi dan drainase air digunakan selama konser IU di Stadion Piala Dunia Seoul, 21-22 September 2024. Foto: Twitter/X

Konser IU di Stadion Piala Dunia Seoul sempat menimbulkan kekhawatiran. Beberapa penggemar khawatir rumput stadion akan rusak karena banyaknya penonton. Seorang penggemar sepak bola bahkan sampai mengajukan petisi untuk meminta konser IU itu dibatalkan.

Sebagai tanggapan, agensi IU, EDAM Entertainment memastikan bahwa kondisi stadion merupakan prioritas utama. "Kami mengikuti semua pedoman penggunaan lapangan dan bekerja erat dengan pejabat tempat penyelenggaraan untuk melindungi lapangan," kata EDAM Entertainment dalam pernyataan resmi.

Dalam pesan yang dikirimkan kepada para penggemar sebelum konser, mereka juga meminta agar penonton yang duduk di area lapangan, harap tidak mengenakan sepatu yang dapat menembus pelindung rumput, seperti sepatu berhak tinggi.

Selama konser, pelindung rumput yang kuat dengan lubang untuk ventilasi dan drainase air dipasang dengan aman di area tempat duduk. Meskipun ada rumor bahwa IU telah membeli rumput baru untuk mengganti bagian yang rusak, dipastikan bahwa hal ini tidak terjadi.

