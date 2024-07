Brian McKnight akan Kembali Konser di Jakarta, Konsepnya Lebih Intim dan Personal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu legendaris asal Amerika Serikat, Brian McKnight akan menggelar konser di Grand Ballroom – Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat pada Jumat, 20 September 2024. Konser bertajuk "An Evening with Brian McKnight" akan dikemas menjadi pertunjukan malam istimewa up close and personal.

Brian McKnight dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser musik legendaris yang telah diakui sebagai salah satu talenta paling berpengaruh di dunia musik R&B. Brian McKnight akan menyuguhkan penampilan yang berkesan selama konsernya nanti. Dengan suaranya yang khas dan penuh pesona, musisi 55 tahun ini siap menyuguhkan pertunjukan yang lebih intim dan lebih personal dengan lagu-lagu hitsnya yang mendunia.

"Konser ini merupakan kesempatan emas bagi para penggemar Brian McKnight di Indonesia untuk menikmati penampilan langsung dalam suasana yang lebih up-close dan personal," kata Sysan Ibrahim, CEO Otello Asia selaku promotor dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Maliq & D'Essentials Jadi Pembuka Konser Brian McKnight di Jakarta

Grup band Indonesia Maliq & D'Essentials dipilih untuk menjadi penampil pembuka konser Brian McKnight di Jakarta mendatang. Maliq & D'Essentials sendiri diyakini sebagai grup musik beraliran jazz soulful yang telah menjadi salah satu ikon musik pop jazz di Indonesia.

"Kami sangat antusias untuk menghadirkan malam yang penuh kehangatan dan kenangan bersama salah satu penyanyi R&B terbaik dunia Brian McKnight dan Opening Act Maliq & D’Essentials, malam istimewa dengan 2 konser istimewa sekaligus," kata Sysan Ibrahim.

Harga Tiket Konser Brian McKnight di Jakarta

Tiket konser "An Evening with Brian McKnight" akan mulai tersedia mulai Rabu, 31 Juli 2024 melalui www.otellosia.com mulai pukul 11.00 WIB. Tersedia empat kategori tiket, berikut daftarnya:

Diamond - Rp 2.450.000

Platinum - Rp 1.950.000

Gold - Rp 1.450.000

Festival - Rp 800.000

Harga tiket di atas belum termasuk 10 persen pajak pemerintah dan 5 persen biaya admin tiket. Nomor kursi untuk semua area tempat duduk akan dikirimkan ke email pembeli tiket H-7 sebelum pertunjukan berdasarkan riwayat transaksi. "Mengingat tiket yang terbatas, kami imbau para penggemar Brian McKnight dan Maliq & D’Essentials untuk segera mendapatkan tiketnya Rabu mendatang, 31 Juli, sebelum tiketnya kehabisan," kata Sysan Ibrahim.

