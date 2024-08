Sinopsis The Princess Royal Drama China yang dibintangi Zhao Jin Mai dan Zhang Ling He

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Princess Royal adalah serial drama China atau Drachin yang mengusung genre sejarah, fantasi, dan romansa. Serial yang dibintangi oleh aktor dan aktris ternama China, seperti Zhao Jin Mai dan Zhang Ling He, ini dapat disaksikan secara resmi di platform streaming Viu dan Netflix.

Drama ini adalah hasil adaptasi dari novel web populer berjudul The Grand Princess karya Mo Shu Bai. Kisahnya mengambil latar belakang kerajaan dengan dibalut sejumlah unsur fantasi.

Alih wahana novel web tersebut dilakukan oleh penulis skenario Rao Jun di bawah arahan sutradara Go Yik Chun. Dia adalah sosok di balik kesuksesan drama The Empress of China dan Youth in the Flames of War.

Lantas, bagaimana sinopsis The Princess Royal, drama China yang dibintangi oleh Zhao Jin Mai dan Zhang Ling He?





Sinopsis The Princess Royal

The Princess Royal mengikuti kisah Putri Li Rong dan Perdana Menteri Pei Wen Xuan. Mereka memutuskan untuk menikah pada usia 18 tahun.

Li Rong menggunakan latar belakang keluarga Pei Wen Xuan untuk menghindari bencana. Sedangkan Pei Wen Xuan menggunakan identitas Li Rong sebagai Putri Kerajaan untuk membangun citra dirinya.

Mereka memutuskan untuk menikah karena alasan politik dan tanpa rasa sayang sedikit pun. Belakangan, Pei Wen Xuan kehilangan dirinya sendiri dan “tersesat” di tengah-tengah anggur, nyanyian, dan tarian. Selain itu, Pei Wen Xuan juga tidak mau pulang ke rumahnya karena dia sudah memiliki orang lain di hatinya.

Pernikahan politik yang penuh gejolak selama 20 tahun itu tidak membuat kedua semakin dekat. Hubungan mereka benar-benar hanya sebuah formalitas demi kekuasaan. Hal tersebut membuat orang-orang di sekitar Li Rong dan Pei Wen Xuan mengadu domba mereka hingga keduanya bermusuhan dan berujung pada kematian karena rencana terhadap satu sama lain.

Dalam takdir yang berubah, kedua pasangan itu mendapati diri mereka terbangun dari tidur dan dibawa kembali ke masa lalu ketika masih berusia 18 tahun. Mereka kembali ke pertemuan pertama, dan sekarang harus bekerja sama untuk mengubah masa depan.





Tentang Drama The Princess Royal

- Judul drama: The Princess Royal

- Dikenal juga dengan judul: The Grand Princess, Zhang Gong Zhu, Du Hua Nian

- Genre: Sejarah, Fantasi, Romansa

- Pertama kali tayang: 26 Juni 2024

- Tempat tayang: Viu, Netflix, Viki, Youku

- Total episode: 40 episode

- Durasi per episode: 45 menit

- Sutradara: Go Yik Chun

- Penulis skenario: Rao Jun

- Rating usia penonton: Remaja di atas usia 13 tahun





Daftar Pemain The Princess Royal

Dibintangi deretan aktor dan aktris ternama China, daftar pemain The Princess Royal adalah sebagai berikut:

1. Zhao Jin Mai sebagai Li Rong

2. Zhang Ling He sebagai Pei Wen Xuan

3. Chen He Yi sebagai Su Rong Qing

4. Liu Xu Wei sebagai Li Chuan

5. Cheng Guo sebagai Shangguan Ya

6. He Qiu sebagai Qin Zhen Zhen / Xun Chuan

7. Yu Jin Wei sebagai Li Ming

8. Karina Zhao sebagai Xiao Rou

9. Yi Da Qian sebagai Su Rong Hua

10. Sun Rui sebagai Yang Wan

11. Zhou Ti Shun sebagai Yuan Fei Yu

12. Li Jia Le sebagai Xing Er

13. Chen Si Yu sebagai Putri Hua Le

14. Wang Sheng Yun sebagai Qin Lin

15. Fu Yan Dan sebagai Mu Hong

RADEN PUTRI | VIU | MYDRAMALIST

