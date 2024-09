Deretan Lagu dari Maroon 5 yang Melegenda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5, akan menggelar konser spektakuler di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 1 Februari 2025. Kabar ini disambut antusias oleh para penggemar di Indonesia setelah diumumkan oleh promotor, yaitu Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment.

"Sudah lama sekali, Jakarta! @maroon5 akhirnya kembali dengan konser yang sangat ditunggu-tunggu, Maroon 5 in Asia 2025 - Konser Jakarta!" tulis PK Entertainment di akun Instagram mereka pada Senin, 9 September 2024.

Penampilan Maroon 5 di Jakarta merupakan bagian dari rangkaian tur Asia 2025 mereka, yang akan dimulai di Manila dan berlanjut ke Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur, serta Kaohsiung.

Sebagai salah satu band pop rock paling sukses di dunia, Maroon 5 memiliki deretan lagu-lagu hits yang telah menemani penggemar selama lebih dari dua dekade.

Berikut ini adalah 10 rekomendasi lagu Maroon 5 yang wajib didengarkan sebelum menghadiri konser mereka di Jakarta.

1. She Will Be Loved (2002)

Lagu ini menjadi salah satu hits terbesar dari album debut Songs About Jane. "She Will Be Loved" menceritakan tentang cinta yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Dibalut dengan melodi lembut dan lirik emosional, lagu ini menjadi favorit banyak penggemar Maroon 5 dan berhasil menduduki tangga lagu di berbagai negara. Kesederhanaan dari komposisi musiknya ditambah dengan suara khas Adam Levine membuat lagu ini timeless.

2. This Love (2002)

Masih dari album Songs About Jane, "This Love" adalah lagu yang mencuri perhatian banyak orang ketika pertama kali dirilis. Lagu ini menggabungkan elemen pop rock dengan alunan funk yang segar, menjadikannya salah satu lagu Maroon 5 yang paling ikonik. Liriknya yang lugas dan penuh energi membuat "This Love" menjadi lagu yang tak terlupakan, dan sering kali menjadi salah satu nomor andalan dalam penampilan panggung Maroon 5.

3. Moves Like Jagger (feat. Christina Aguilera) (2011)

Siapa yang tidak kenal dengan lagu ini? Berkolaborasi dengan Christina Aguilera, "Moves Like Jagger" merupakan salah satu lagu paling sukses dalam katalog Maroon 5. Dirilis sebagai bagian dari album Hands All Over, lagu ini memadukan elemen dance-pop dengan beat yang catchy, membuatnya menjadi anthem di berbagai klub dan acara. Dengan lirik yang playful dan energik, "Moves Like Jagger" berhasil menduduki puncak tangga lagu di seluruh dunia.

4. Payphone (feat. Wiz Khalifa) (2012)

Dari album Overexposed, "Payphone" menghadirkan perpaduan menarik antara pop ballad dan rap, berkat kolaborasi dengan rapper Wiz Khalifa. Lagu ini menggambarkan kisah cinta yang kandas dengan latar belakang perasaan frustrasi dan kerinduan. Meski liriknya sedih, irama yang up-tempo membuat "Payphone" tetap terdengar segar dan energik. Lagu ini menjadi salah satu hits besar di tahun 2012 dan masih sering diputar hingga sekarang.

5. Sugar (2014)

"Sugar" menjadi salah satu lagu andalan dari album V (Five). Dengan melodi yang ceria dan video musik yang unik, di mana Maroon 5 mengejutkan pengantin dengan tampil di pesta pernikahan mereka, lagu ini dengan cepat menjadi favorit penggemar. "Sugar" adalah contoh sempurna bagaimana Maroon 5 memadukan elemen pop, funk, dan dance untuk menciptakan lagu yang tidak hanya menyenangkan untuk didengar, tetapi juga membuat pendengarnya ingin menari.

6. Animals (2014)

Masih dari album V, "Animals" menampilkan sisi Maroon 5 yang lebih gelap dan intens. Dengan lirik yang menggambarkan obsesi dan daya tarik yang tak terhindarkan, lagu ini menonjol karena perpaduan antara melodi yang menggigit dan suara falsetto Adam Levine yang kuat. "Animals" juga menjadi salah satu lagu yang paling sering dibawakan Maroon 5 dalam konser-konser mereka, berkat energinya yang luar biasa.

7. Girls Like You (feat. Cardi B) (2018)

Lagu ini menjadi salah satu hits terbesar Maroon 5 dalam beberapa tahun terakhir, berkat kolaborasinya dengan rapper Cardi B. "Girls Like You" menghadirkan pesan positif tentang kekuatan perempuan, yang diilustrasikan dengan indah dalam video musiknya yang menampilkan berbagai tokoh wanita inspiratif. Lagu ini juga berhasil meraih sukses besar di tangga lagu global, menduduki posisi pertama di Billboard Hot 100 selama beberapa minggu.

8. One More Night (2012)

Lagu dari album Overexposed ini menampilkan Maroon 5 dalam nuansa reggae-pop yang segar dan unik. "One More Night" bercerita tentang hubungan yang rumit, di mana seseorang terus kembali meskipun tahu hubungan tersebut tidak baik untuknya. Irama yang menyenangkan membuat lagu ini menjadi salah satu favorit penggemar, meskipun liriknya penuh dengan konflik emosional.

9. Harder to Breathe (2002)

Sebagai salah satu lagu pertama yang membuat Maroon 5 dikenal, "Harder to Breathe" adalah lagu pembuka dari album debut Songs About Jane. Lagu ini memiliki tempo yang cepat dengan riff gitar yang kuat, menciptakan perpaduan sempurna antara rock dan pop. "Harder to Breathe" adalah bukti bahwa Maroon 5 mampu membawa energi yang eksplosif dalam musik mereka, menjadikannya salah satu track yang tak terlupakan dari awal karier mereka.

10. Memories (2019)

Lagu ini merupakan salah satu karya terbaru Maroon 5 yang berhasil menyentuh hati banyak pendengarnya. "Memories" ditulis sebagai penghormatan untuk manajer band mereka, Jordan Feldstein, yang meninggal dunia pada tahun 2017. Dengan melodi yang sederhana namun mendalam, serta lirik yang menggugah emosi, "Memories" berhasil menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan para penggemar. Lagu ini menjadi pengingat akan pentingnya kenangan dan momen-momen bersama orang yang kita cintai.

