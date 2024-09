Maroon 5 Akan Konser di Jakarta, Ini Daftar Harga Tiketnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5, akan mengadakan konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 1 Februari 2025. Kabar menggembirakan ini disampaikan oleh para promotor, yaitu Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment, yang mengumumkan langsung berita tersebut.

"Sudah lama sekali, Jakarta! @maroon5 akhirnya kembali dengan konser yang sangat ditunggu-tunggu, Maroon 5 in Asia 2025 - Konser Jakarta!" tulis PK Entertainment di akun Instagram mereka pada Senin, 9 September 2024.

Penampilan Adam Levine dan kawan-kawan di Jakarta merupakan bagian dari tur Maroon 5 Asia 2025, yang akan dimulai di Manila, lalu berlanjut ke Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur, dan Kaohsiung hingga bulan Februari 2025.

Harga Tiket Konser Maroon 5 di Jakarta

Promotor juga telah merilis denah tempat duduk dan harga tiket konser Maroon 5 di Jakarta. Terbagi kategori berdiri dan duduk, harga tiketnya mulai dari Rp 1 jutaan hingga Rp 6 juta. Berikut kategori dan harga tiket konser Maroon 5 di Jakarta:

CAT 1 - Rp 6.000.000

Festival - Rp 2.750.000

CAT 2 - Rp 2.500.000

CAT 3 - Rp 2.350.000

CAT 4 - Rp 2.250.000

CAT 5 - Rp 1.450.000

Penyelenggara menyediakan kategori tiket Early Entry Package seharga Rp 4,2 juta. Dengan paket ini, pembeli akan mendapatkan 1 tiket Festival, akses masuk lebih awal ke lokasi konser, hadiah VIP eksklusif dari Maroon 5, laminasi dan lanyard VIP, serta kesempatan prioritas untuk membeli merchandise.

Perlu diingat bahwa harga tiket tersebut belum termasuk pajak sebesar 10 persen, biaya platform sebesar 5 persen, dan biaya tambahan lainnya.

Penjualan tiket konser Maroon 5 di Jakarta dibagi menjadi tiga tahap: Presale Artis, Mandiri Presale, dan General On-sale. Presale Artis akan berlangsung pada Selasa, 24 September 2024, dari pukul 10.00 hingga 23.59 WIB, khusus untuk anggota fan club Maroon 5 S.I.N.

Mandiri Presale akan dibuka mulai Rabu, 25 September 2024, pukul 10.00 WIB, hingga Kamis, 26 September 2024, pukul 23.59 WIB. Sementara itu, General On-sale akan dimulai pada Jumat, 27 September 2024, pukul 10.00 WIB. Penggemar bisa membeli tiket resmi melalui situs maroon5injakarta.com.

Maroon 5, yang terdiri dari Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton, dan Sam Farrar, telah meraih berbagai penghargaan bergengsi. Beberapa lagu hits mereka antara lain "Moves Like Jagger," "One More Night," "Payphone," "Sugar," dan "Girls Like You."

