Cara Adam Levine Membesarkan Maroon 5, Sambil 16 Tahun Jadi Coach Acara The Voice

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak hanya vokalis, Adam Levine dikenal pula sebagai penulis lagu utama grup Maroon 5. Melansir Britannica, pria kelahiran 18 Maret 1979 bernama lengkap Adam Noah Levine ini memperluas audiensnya dengan menjadi coach pada kompetisi menyanyi The Voice.

Lahir di Los Angeles, California, Adam Levine putra pendiri rantai toko pakaian butik, sementara ibunya adalah seorang konselor. Saat remaja, Levine bersekolah di sekolah swasta bernama Brentwood School. Bersama beberapa teman sekelasnya, Levine membentuk sebuah band yang diberi nama Kara's Flowers. Secara tidak sengaja seorang produser dari Reprise Records mendengar mereka tampil di sebuah pesta kemudian menandatangani kontrak.

Pada 1997, Levine lulus SMA, kala itu ia dan teman-teman bandnya muncul di sebuah episode serial televisi populer. Mereka merilis album rock alternatif, Fourth World. Namun sayangnya gagal terjual dan label rekaman memutuskan kontrak, yang berakhir bubar. Setelahnya, Levine pindah untuk kuliah di Five Towns College di Long Island, New York. Selama di sana, ia menjadi akrab dengan ritme dan blues, soul, serta musik hip hop. Ini menjadi sebuah pengalaman baru yang mengubah cara berpikir Levine tentang musik populer.

Levine terinspirasi untuk mencoba genre musik baru. Kemudian pada 2000, ia kembali ke Los Angeles dan membentuk sebuah band. Grupnya mulai bermain di klub lokal dan segera menandatangani kontrak dengan Octone Records. Grupnya berganti nama menjadi Maroon 5. Pada 2002, para musisi itu merilis album Songs About Jane yang memamerkan suara funky baru milik Adam Levine.

Awalnya lagu di album itu tidak langsung menjadi hit, namun single Harder to Breathe secara berlahan meningkat dalam pemutaran di radio. Sekitar satu setengah tahun kemudian, lagu tersebut mencapai popularitasnya. Pada 2004, Maroon 5 merilis lagu lainnya dari album This Love. Dari situ grup ini dengan cepat meraih popularitas dan album Songs About Jane akhirnya masuk ke Billboard Top Ten pada Agustus tahun itu.

Pada tahun yang sama, Maroon 5 memenangi Grammy Awards untuk artis pendatang baru terbaik. Pada 2005 melalui album This Love, band ini meraih Grammy Awards kategori penampilan pop terbaik oleh duo atau grup. Mereka tanpa henti melakukan tur, orang pun ondong-bondong mendengarkan Maroon 5 membawakan lagu-lagu pop dengan ciri vokal falsetto Adam Levine.

Maroon 5 mengeluarkan rekaman langsung Accoustic pada 2004 dan Live: Friday the 13th di tahun 2005. Ini terjadi sebelum mereka membuat album studio berikutnya yakni It Won't Be Soon Before Long pada 2007. Single dari rekaman tersebut, Males Me Wonder diganjar kemenangan Grammy Awards 2007 untuk penampilan pop terbaik.

Sambil terus membesarkan Maroon 5, Adam Levine sempat mengasah bakat aktingnya. Pada 2012, ia pernah muncul dalam peran serial televisi American Horor Story. Pada 2013, Levine berlakon sebagai pemeran utama dalam film Begin Again.

Maroon 5 terus melakukan tur dan merilis sepuluh album teratas, di antaranya Hands All Over (2010), Overexposed (2012), V (2014), Red Pill Blues (2017), dan Jordi (2021), serta single Moves like Jagger bersama Christina Aguilera (2010). Selain itu grup ini pun menjadi headline pada Super Bowl, pertunjukkan paruh waktu pada 2019.

Selama ini, Adam Levine ditunjuk sebagai salah seorang coach utama The Voice mulai 2011. Lalu setelah musim ke-16 pada 2019, Adam Levine hengkang dari acara kompetisi menyanyi itu.

