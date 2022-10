Penampilan Perdana Calum Scott dan Lyodra Bawakan Lagu Heaven Secara Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Calum Scott akhirnya tampil bersama Lyodra di atas panggung secara langsung pada Selasa malam, 25 Oktober 2022 di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan. Keduanya menyanyikan lagu kolaborasi terbaru mereka berjudul Heaven dalam konser Calum Scott Bridges Asia Tour 2022 Jakarta itu.

"Lagu berikut ini adalah lagu yang sangat penting untuk saya, tentang cinta yang murni," kata Calum Scott.

Begitu dipanggil oleh Calum Scott, Lyodra yang mengenakan jas berwarna merah muda muncul dari belakang panggung dan keduanya langsung berpelukan. Tanpa banyak bicara, dua penyanyi yang sama-sama merupakan jebolan ajang pencarian bakat itu mulai membawakan lagu Heaven.

Terlihat Lyodra sangat senang akhirnya bisa bertemu dan tampil bersama Calum Scott secara langsung. Lyodra memang tidak banyak berkata-kata sebelum dan setelah menyanyikan lagu Heaven semalam. Namun, ekspresi bahagianya sangat terpancar. Sebelum kembali lagi ke belakang panggung, Lyodra sekali lagi memberikan pelukan kepada Calum Scott.

Calum Scott dan Lyodra menyanyikan lagu Heaven dalam konser Bridges Asia Tour 2022 di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022. Foto: WS Pramono, PK Entertainment dan Sound Rhythm

Lagu Heaven ditulis oleh Calum Scott selama pandemi ketika banyak orang yang tidak dapat bertemu atau berhubungan secara langsung. Setelah dirilis pada April 2022, Calum Scott kemudian menggandengan sejumlah penyanyi dari berbagai negara untuk berkolaborasi lengkap dengan video musiknya.

Lyodra terpilih menjadi perwakilan penyanyi Indonesia untuk duet bersama Calum Scott di lagu tersebut dengan suara khasnya. Selain Lyodra, Calum Scott juga menggandeng penyanyi asal Asia Tenggara lainnya, seperti Darren Espanto dari Filipina, Diana Danielle dari Malaysia, dan Hoang Duyen dari Vietnam.

Konser Calum Scott Bridges Asia Tour 2022 Jakarta berlangsung selama 90 menit dengan total 17 lagu. Calum Scott mengaku senang bisa kembali menghibur penggemarnya di Jakarta dan sesekali menyapa menggunakan Bahasa Indonesia. Calum Scott membawakan lagu dari album terbarunya, Bridges dan lagu-lagu hits lain, yaitu Rise, Biblical, The Way You Love Me, No Matter What, This Love dari Maroon 5, You Are The Reason, dan Dancing On My Own yang menjadi penutup.

Konser Calum Scott di Jakarta sendiri dipromotori oleh AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm. Sebelum ke Indonesia, Calum Scott telah Bridges Asia Tour 2022 di Jepang, Filipina, dan Thailand. Setelah ini, Calum Scott akan melanjutkan turnya ke Malaysia (27 Oktober 2022), dan Singapura (28 Oktober 2022).

Baca juga: Konser Calum Scott di Jakarta, Ajak Penonton Joget Sekaligus Galau Bersama

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.