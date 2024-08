Profil Para Pemeran Perfect Family

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Episode pertama Perfect Family telah tayang pada 14 Agustus 2024. Drama Korea atau drakor terbaru KBS2 TV ini mencetak rating nasional dengan rata-rata sebesar 2,6 persen untuk episode pertamanya.

Drakor Perfect Family bercerita tentang keluarga dan diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama ini disutradarai oleh Isao Yukisada, dikutip dari Naver.

Drakor ini menceritakan siswa teladan bernama Sun Hee yang selalu berada di posisi teratas di kelasnya. Ia berada dalam keluarga yang bahagia, sehingga hidupnya tampak sempurna. Namun, keluarga Sun Hee tiba-tiba mengalami kejadian yang tidak terduga. Ini terjadi setelah pembunuhan mendadak salah satu teman Sun Hee, yakni Kyung Ho.

Sutradara Isao Yukisada memberikan peran Choi Sun Hee kepada Park Ju Hyun. Dikutip dari Soompi, Kim Byung Chul dan Yoon Se Ah berperan sebagai orang tua angkat Sun Hee bernama Choi Jin Hyuk dan Han Eun Joo. Choi Ye Bin dan Lee Si Woo masing-masing akan memerankan karakter Lee Soo Yeon dan Ji Hyun Woo. Terakhir, Yoon Sang Hyun dan Kim Myung Soo masing-masing akan memerankan Choi Hyun Min dan Lee Sung Woo.

Pemeran Drakor Perfect Family

1. Park Ju Hyun

Dikutip dari Asian Wiki, Park Ju Hyun lahir pada 5 oktober 1994. Ia dikenal melalui perannya dalam drama Extracurricular sebagai Bae Gyu Ri, yakni seorang siswi yang mengalami tekanan prestasi dari keluarga kaya. Ia juga bermain dalam drama Zombie Detective yang berperan sebagai Kung Sun Ji yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam drama ini.

Ia juga pernah tampil dalam film Seoul Vibe, Drive dan Project Silence. Ia pernah mendapat beberapa penghargaan berkat kepiawaiannya memainkan peran, yakni sebagai excellent actress dari ajang MBC Drama Awards dan sebagai Best New Actress dalam ajang Baeksang Arts Awards pada 2021.

2. Kim Byung Chul

Kim Byung Chul telah memerankan sejumlah karakter berbagai film dari berbagai genre. Pada 2003, ia berperan sebagai Seo In Ho dalam film Once Upon In A Battlefield yang merupakan kepala dokter bedah di rumah sakit. ia juga pernah berperan dalam film It’s Time To Love yang bergenre romantis. Ia juga menerima penghargaan berbagai ajang ternama, seperti Drama KBS, Baeksang Arts Award.

3. Yoon Se Ah

Dikutip dari My Drama List, Yoon Se Ah memulai debut akting melalui film Lovers in Prague, pada 2005 Dalam perannya tersebut ia juga meraih penghargaan New Star Award. Ia juga meraih penghargaan sebagai Best Newcomer In Show Variety dalam ajang MBC Entertainment Awards untuk perannya dalam We Got Married. Awalnya Yoon Se Ah terkenal dengan peran antagonis, namun pada 2011 ia mulai mengambil peran dengan pembawaan yang ceria. Yon Se Ah juga bermain dalam beberapa drama seperti Snowdrop, Melting Me Softly dan Sweet Home 2.

4. Choi Ye Bin

Choi Ye Bin terkenal melalui perannya dalam drama The Penthouse pada 2021. Dalam drama tersebut ia berperan sebagai tokoh antagonis, siswa yang jahat bersama ibunya, yang diperankan oleh Kim So Yeon. Aktingnya dalam drama tersebut membuat namanya lebih dikenal. Berkat perannya dalam drama tersebut ia juga mendapat penghargaan untuk kategori Best New Actress dari SBS Drama Awards pada 2021.

5. Lee Si Woo

Lee Si Woo lahir 19 Desember 1999. Ia merupakan artis naungan NPIO Entertainment. Sebelumnya, ia tampil dalam serial drama Boyhood, See You In My 19th Life, Pale Moon.

6. Yong Sang Hyun

Yong Sang Hyun lahir pada 21 September 1973. Selain sebagai seorang aktor ia juga penyanyi. Ia mulai dengan bermain pada 2005 melalui film Sunday Seoul. Beberapa serial drama yang pernah dibintanginya 18 Again, Ms. Perfect, Pinocchio dan I Can Hear Your Voice.

7. Kim Myung So

Kim Myung So atau L anggota Infinite. L mengawali kariernya debut bersama Infinite pada 2010. Setahun setelah debut musiknya, L pun mulai mencoba karier di dunia akting dengan debutnya dalam drama Jepang berjudul Jiu Keishicho Tokushuhan Sousagakari. Ia makin dikenal setelah membintangi banyak drama seperti Shut Up Flower Boy Band, My Lovely Girl, Angel's Last Mission: Love, dan Royal Secret Agent.

Kim Myung Soo juga pernah meraih penghargaan Best New Actor di KBS Drama Awards (2017) untuk perannya dalam drama The Emperor: Owner of the Mask. Ia mendapat penghargaan Best New Actor di KBS Drama Awards (2018) untuk perannya dalam drama Miss Hammurabi.

YOLANDA AGNE | HANIN MARWAH | NI MADE SUKMASARI

