Tulus Menapaki 37 Tahun, Solois dengan Segudang Musik dan Karya yang Menginspirasi

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat pada 20 Agustus, industri musik Indonesia merayakan kelahiran salah satu penyanyi solo yang paling berpengaruh, Tulus. Sejak debutnya, Tulus telah menciptakan banyak lagu yang menjadi favorit banyak orang, menggabungkan nuansa pop, jazz, dan soul dengan kepekaan lirik yang puitis.

Muhammad Tulus, S.Ars, lahir pada 20 Agustus 1987, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang sangat berbakat dari Indonesia.

Dilansir dari laman resmi milik Tulus, ia memulai karier profesionalnya pada 2011, Tulus meluncurkan label rekaman independen yang dikenal sebagai TulusCompany, di mana ia menciptakan dan merilis hampir semua karya musiknya sendiri. Sepanjang perjalanan kariernya, Tulus telah mengumpulkan berbagai penghargaan musik, termasuk 17 Anugerah Musik Indonesia, menegaskan posisinya sebagai salah satu musisi terkemuka di tanah air.

Tulus memulai debutnya di industri musik dengan album studio pertamanya yang berjudul "Tulus" pada 28 September 2011. Album ini dirilis bersamaan dengan konser pertamanya yang bertajuk "Tulus: An Introduction". Keberhasilan album ini sangat signifikan, dengan cetakan pertamanya sebanyak 1.000 keping CD yang habis terjual pada saat konser tersebut. Berkat pencapaian ini, Rolling Stone Indonesia menobatkan Tulus sebagai Editor's Choice: Rookie of the Year pada 2013.

Karier Tulus mengalami terobosan besar dengan peluncuran album studio keduanya, "Gajah", yang dirilis pada 19 Februari 2014. Dua bulan setelah peluncuran, "Gajah" terjual sebanyak 60.000 keping CD, menjadikannya sebagai salah satu album dengan penjualan tertinggi melalui Demajors. Album ini juga mencatatkan prestasi di pasar album digital, menjadi satu-satunya album berbahasa Indonesia yang masuk dalam 10 penjualan album terbaik versi iTunes Asia.

Dalam waktu setahun, "Gajah" terjual sebanyak 87 ribu keping dan membawanya meraih lima penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 2015, termasuk Album Terbaik-Terbaik. Kesuksesan yang sama juga diraih Tulus dengan album ketiganya, "Monokrom", yang meraih lima penghargaan Anugerah Musik Indonesia.

Pada perayaan sepuluh tahun karier musiknya, Tulus merilis album studio keempatnya, "Manusia", pada 3 Maret 2022. Album ini mendapatkan sambutan positif dan menjadi album yang paling sering didengarkan di Spotify Indonesia sepanjang tahun 2022.

Lagu Hati-Hati di Jalan dari album ini memecahkan berbagai rekor di platform musik digital, termasuk masuk ke tiga tangga lagu Billboard, yaitu "Indonesia Songs", "Billboard Global 200", dan "Billboard Global Excl. US". Tulus menjadi musisi Indonesia pertama yang lagunya dalam bahasa Indonesia masuk ke "Billboard Global 200" dan "Hati-Hati di Jalan" memuncaki tangga lagu "Indonesia Songs" selama 12 pekan berturut-turut.

Selain itu, Tulus adalah musisi Indonesia pertama yang meraih 1 juta pengikut di Spotify pada tahun 2019 dan kini memiliki 13,5 juta pengikut di platform tersebut. Dalam Wrapped Spotify sejak tahun 2016, Tulus telah dinobatkan sebagai Artis Indonesia Terpopuler sebanyak lima kali, yakni pada tahun 2016, 2017, 2019, 2022, dan 2023. Total streaming Tulus di Spotify telah mencapai lebih dari 2 miliar pemutaran, menjadikannya sebagai artis lokal terlaris di Indonesia.

Berikut adalah sepuluh lagu hits Tulus yang paling enak didengarkan, yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan musiknya

1. Sewindu

2. Gajah

3. Jangan Cintai Aku Apa Adanya

4. Hati-Hati di Jalan

5. Teman Hidup

6. Langit Abu-Abu

8. Interaksi

9. Jatuh Suka

10. Ruang Sendiri

SITUSTULUS

