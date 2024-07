Tulus hingga Dewa 19 Siap Guncang Bekasi di Soundsfest 2024, Catat Tanggalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik Soundsfest 2024 akan digelar di parking ground Summarecon Mall Bekasi pada 27-28 Juli 2024. Ada lebih dari 22 musisi papan atas Indonesia yang akan tampil di dua panggung besar Soundsfest tahun ini.

Beberapa musisi yang akan hadir pada hari pertama yaitu, Tulus, Raisa, Isyana Sarasvati, Maliq and D’Essential, Reality club, Feast, Hindia, Fourtwenty, dan Feelkoplo. Sedangkan pada hari kedua, yaitu, Dewa 19, Mahalini, Rizky Febian, For Revenge, JKT48, dan Vierra X Killing me Inside Reunion.

"Soundsfest menghadirkan musik dengan genre yang berbeda-beda, mulai dari pop, rock, hiphop, hingga musik elektronik. Dengan demikian, para penikmat musik memiliki kesempatan untuk mengekspresikan euphoria lewat musik dengan genre yang dihadirkan," demikian pernyataan pihak penyelenggara dalam keterangan resminya.

Soundsfest 2024 Tak Hanya tentang Musik

Tidak hanya menghadirkan musik saja, Soundsfest juga memfasilitasi pengunjung dengan pengalaman interaktif seperti, memberi ruang bagi generasi muda untuk berekspresi pada zona games dan seni. Sementara itu, Soundsfest juga merancang area tenant khusus makanan dan minuman. Menghadirkan beragam pilihan kuliner dan masakan dari produk lokal.

Soundsfest menjadi salah satu festival musik terbesar di Kota Bekasi, yang setiap tahunnya menghadirkan euforia baru bagi pendengar musik. Soundsfest juga masuk kedalam kalender acara pemerintah Kota Bekasi yang tentunya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat setempat.

"Setiap tahunnya Soundsfest selalu menghadirkan event yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak hanya penampilan musik saja, di dalamnya juga menghadirkan aktivitas lain seperti games dan berbagai pilihan tenant yang disediakan khusus bagi para pengunjung," kata penyelenggara.

Soundsfest akan Digelar di Jakarta

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Soundsfest nantinya juga akan hadir di beberapa kota di Indonesia dengan pengalaman baru, yaitu lewat Soundsfest Experience. Artinya Soundsfest akan menampilkan euforia baru lewat musik-musik pilihan di kota-kota lain. Tidak cuma di Jakarta saja, beberapa titik di Indonesia akan masuk

dalam deretan Soundsfest Experience.

"Soundsfest berharap bisa terus memberikan kesan positif, unik dan kreatif bagi para pendengarnya, dengan kehadiran lebih dari 25.000 pengunjung di setiap tahunnya, Soundsfest juga ingin meningkatkan kesan mendalam dan hal yang sulit dilupakan lewat musisi papan atas Indonesia yang hadir memeriahkan," kata penyelenggara.

Tiket Soundsfest 2024 dapat dibeli melalui laman Tiketapasaja.com yang saat ini sudah terjual puluhan ribu tiket.

Pilihan Editor: SoundsFest 2023 Dimeriahkan Dewa 19, Ebiet G. Ade, hingga K-Pop