Spotify Wrapped 2023, Tulus Kembali di Peringkat Teratas

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Top Local Artist of The Year oleh Spotify Wrapped 2023 kembali diraih oleh Tulus. Penyanyi dengan lagunya yang hampir selalu meledak di pasaran tersebut kembali meraih penghargaan Top Local Artist of The Year yang diselenggarakan oleh spotify.

Raihan ini mengulangi capaian Tulus di tahun 2022. Penyanyi asal Sumatera itu memang dikenal berprestasi. Terbukti dengan jumlah pendengar Tulus yang mencapai 10 juta pendengar per bulannnya. Pelantun lagu Hati-hati di jalan tersebut juga meraih penghargaan lainnya, yaitu Indonesian Top Local Male Artist of The Year. Pengumuman prestasinya diunggah melalui akun Instagram tuluscompanyindonesia setelah acara Spotify Wrapped 2023 yang dilaksanakan di salah satu televisi swasta.

Pada Spotify Wrapped 2022 Tulus juga mendapatkan peringkat pertama pada kategori Top Indonesian Artist of The Year. Tulus bersaing dengan artis global seperti Taylor Swift dan BTS yang sering didengarkan oleh Masyarakat Indonesia.

Di kategori Indonesian Top Local Artist of The Year, Tulus bersaing dengan keempat artis lainnya. Dilansir dari akun Instagram spotifyid berikut adalah urutan 5 teratas dalam kategori Top Local Artist of The Year:

1. Tulus

2. Mahalini

3. Tiara Andini

4. Nadin Amizah

5. Hindia

Tulus bersaing bersama empat artis laki-laki lain dalam kategori Indonesian Top Local Male Artist of The Year. Dilansir dari akun Instagram spotifyid berikut adalah urutan 5 teratas dalam kategori Top Local Male Artist of The Year:

1. Tulus

2. Hindia

3. Virgoun

4. Pamungkas

5. Fiersa Besari

Dalam acara tahunan yang dilakukan spotify ini masih ada beberapa kategori lainnya sebagai penghargaan bagi musisi dan pekerja kreatif bidang audio lainnya. Berikut adalah beberapa kategori penghargaan lainnya yang ada dalam acara Spotify Wrapped 2023:

1. Indonesian Top Local Female Artist of The Year yang dimenangkan oleh Mahalini

2. Indonesian Top Local Groups of The Year yang dimenangkan oleh Last Child

3. Indonesian Top International Artist of The Year yang dimenangkan oleh Taylor Swift

4. Indonesian Top Local Songs of The Year dimenangkan oleh Tak Segampang itu oleh penyanyi Anggi Marito

Terdapat juga kategori khusus yang berkaitan dengan K-POP, yaitu:

1. Global Top K-Pop Artist of The Year yang dimenangkan oleh BTS

2. Global Top K-Pop Songs of The Year yang dimenangkan oleh Seven oleh penyanyi Jungkook feat Latto

Selain musik, spotify juga memberikan beberapa kategori bagi podcast yang di unggah dalam aplikasi streaming musik ini. Berikut adalah kategori dan pemenangnya:

1. Indonesia Top Podcast of The Year dimenangkan oleh Rintik Sendu

2. Indonesian Top Horror Podcast of The Year dimenangkan oleh Lentera Malam (Podcast Horror)

3. Indonesian Top Comedy Podcast of The Year dimenangkan oleh PODKESMAS

4. Indonesia Top New Podcast of The Year dimenangkan oleh PODKES SELESAI

