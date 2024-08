Mengenal Park Shin Hye dan Park Hyung Sik, Bintang Korea yang Diajak Memperkenalkan Wisata Dubai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Shin Hye dan Park Hyung Sik bintang Korea Selatan ikut mengampanyekan wisata Dubai, Uni Emirat Arab. Peluncuran kampanye global tersebut berjudul Dubai, Who’s Ready? Dikutip dari Antara, Park Shin Hye dan Park Hyung Sik ditampilkan sedang menjelajahi Dubai.

"Melalui kampanye 'Dubai, Who's Ready?', Dubai memaksimalkan kekuatan K-drama untuk menghadirkan sebuah kota yang dapat menjadi latar belakang menakjubkan bagi cerita pribadi setiap orang," kata Regional Director for Asia Pacific and Turkey at Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing Shahab Shayan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Profil Park Shin Hye

Park Shin Hye aktris, model, dan penyanyi yang lahir di Gwangju, Korea Selatan, lahir pada 18 Februari 1990. Park Shin Hye pertama kali memikat perhatian publik lewat perannya sebagai remaja dalam drama Korea atau drakor populer Stairway to Heaven (2003).

Sejak saat itu, ia terus meraih kesuksesan, terutama melalui drama-drama terkenalnya seperti You're Beautiful (2009). Ia berperan sebagai Go Mi-nam, seorang gadis yang menyamar sebagai pria untuk bergabung dengan band terkenal.

Drakor lainnya, Heartstrings (2011) dan The Heirs (2013). Di The Heirs, ia memerankan Cha Eun-sang, gadis miskin yang terjebak dalam kisah cinta dengan seorang pewaris kaya.

Park Shin Hye juga menarik perhatian dari layar lebar. Film seperti Cyrano Agency (2010) dan The Beauty Inside (2015) peluang dia untuk mengeksplorasi berbagai genre. Di film Alive (2020), ia mengambil peran dalam cerita bertahan hidup di tengah wabah zombi, menampilkan sisi lain dari bakat aktingnya.

Park Shin Hye juga menerima berbagai penghargaan antara lain dari Baeksang Arts Awards dan Korea Drama Awards.

Profil Park Hyun Shik

Dikutip dari My Drama List, Park Hyung Sik lahir di Yongin, Korea Selatan, pada 16 November 1991. Ia memulai kariernya di dunia hiburan melalui grup idola ZE pada Januari 2010. Grup ini memulai debutnya dengan album pertama mereka, Nativity.

Kontrak Park Hyung Sik dengan Star Empire berakhir pada Januari 2017, memicu spekulasi tentang kemungkinan pembubaran grup. Namun, agensi maupun anggota ZE menyatakan grup tersebut tidak bubar, melainkan hanya sedang dalam masa jeda yang tidak terbatas.

Pada 10 Juni 2019, Park Hyung Sik menjalani wajib militer, kemudian dibebastugaskan pada 4 Januari 2021. Setelah menyelesaikan tugas militernya, ia mendirikan perusahaan baru bernama P&Studio, bekerja sama dengan beberapa mantan manajernya sebagai anak perusahaan dari United Artists Agency, agensi lamanya. Saat ini, Park Hyung Sik fokus mengembangkan kariernya di bidang musik, drama, dan sebagai model iklan.

Kampanye Wisata Dubai

Park Shin Hye dan Park Hyung Sik mengunjungi Museum of Future, Dubai. (dok. Dubai Tourism)

Video kampanye itu juga menampilkan beberapa tujuan wisata terkenal di Dubai sekaligus memperkenalkan pemandangan dan area kota yang belum banyak diketahui. Beberapa lokasi yang disorot, antara lain Museum of The Future yang dihiasi kaligrafi Arab, Al Fahidi Historical Neighborhood, Atlantis The Royal yang mewah, dan pertunjukan Dubai Fountain.

Video kampanye tersebut menampilkan kawasan gurun pasir yang berada jauh dari pusat kota. "Di mana pun saya berada, mulai dari gurun pasir dan Palm Jumeirah hingga Al Seef, Dubai Fountain Show, dan Burj Khalifa, ada banyak sekali yang dapat dilihat dan dilakukan, perjalanan saya di Dubai sangat menyenangkan," kata Park Shin Hye.

