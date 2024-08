Lee Hi akan Tampil di City Camp 2024, Penyanyi Korea dengan Suara Kontralto

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, Lee Hi resmi diumumkan akan tampil di City Camp 2024. Bergabung dengan nama-nama besar seperti ATEEZ, BToB, Boy Story, dan COLDE, kehadiran Lee Hi tidak hanya memperkaya lineup tetapi juga menjanjikan sebuah tampilan musikal yang lebih luas serta variatif.

City Camp 2024 merupakan festival musik K-pop yang akan digelar pada Sabtu, 5 Oktober 2024 di Indonesia Arena, Senayan Jakarta pukul 20.00 WIB. Acara yang dipromotori oleh The RoomMate Entertainment, bersama dengan Pratama Pradana Pic dan JoyKish akan hadir dengan panggung melingkar 360 derajat.

"Menambahkan Lee Hi ke dalam lineup City Camp 2024 adalah langkah yang kami rasa sangat tepat. Lee Hi bukan hanya membawa bakat luar biasa, tetapi juga energi dan keunikan yang akan memperkaya festival kami," kata Fauzan Allolangi selaku CEO dari The RoomMate Entertainment, dalam siaran pers.



ATEEZ, Lee Hi, BTOB, Boy Story, dan COLDE akan tampil di City Camp 2024 pada Sabtu, 5 Oktober 2024 di Indonesia Arena, Jakarta. Dok. The RoomMate Entertainment, Pratama Pradana Pic dan JoyKish

Siapa Lee Hi?



Lee Hi atau Lee Ha Yi, adalah penyanyi R&B dan pop dari Korea Selatan yang dikenal dengan suara kontralto yang unik dan mendalam. Kontralto adalah jenis suara perempuan terendah, berada di antara rentang mezzo-soprano dan tenor pria.

Penyanyi 27 tahun ini pertama kali menarik perhatian sebagai runner-up di acara "K-Pop Star" pada 2011. Setelah itu, Lee Hi mengawali karir profesionalnya dengan single hit '1,2,3,4' dan merilis album pertamanya bertajuk First Love di bawah label YG Entertainment.

Kemudian pada 2020, Lee Hi bergabung dengan label AOMG, di mana ia terus mengeksplorasi dan mengembangkan gaya musikalnya. Lee Hi diakui karena kemampuannya menyampaikan emosi yang kuat melalui lagu-lagunya dan memiliki pengaruh besar di scene musik Korea.

Tiket City Camp 2024

Tiket City Camp 2024 masih tersedia dan bisa dibeli secara online hanya melalui traveloka.com. Untuk kategori termahal, Diamond senilai Rp 3,5 juta telah habis terjual atau sold out. Berikut kategori tiket yang masih tersedia:

Platinum (Queue number, Photo Card): Rp 3.000.000

Gold (Queue number, Photo Card): Rp 2.750.000

Silver (Queue number, Photo Card): Rp 2.250.000

Bronze (Seat number, Photo Card): Rp 2.250.000

Category 1 (Seat number, Photo Card): Rp 1.850.000

Category 2 (Seat number, Photo Card): Rp 1.550.000

Harga yang tertera belum termasuk pajak 10 persen, admin 5 persen, dan platform fee 2 persen.

City Camp 2024 adalah festival musik yang menggabungkan berbagai genre dan group musik dari mancanegara yang sedang meroket saat ini, menciptakan sebuah pengalaman festival musik yang eklektik dan penuh energi.

