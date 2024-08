Joko Anwar Bocorkan Genre Film Terbarunya: Bukan Superhero, Horor, atau Janji Joni

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joko Anwar, sutradara yang dikenal lewat karya-karya horornya, memberikan bocoran mengenai film terbarunya. Melalui akun Instagram pribadinya @jokoanwar pada Jumat, 16 Agustus 2024, pria yang akrab disapa Jokan itu mengungkapkan, kali ini ia akan mengangkat genre non-horor.

Meskipun demikian, Joko Anwar belum membeberkan judul dari film terbarunya itu. "Film ke-11 saya (dan film kedua Come and See Pictures setelah Siksa Kubur), sebentar lagi akan selesai. Sebentar lagi akan diumumkan,” tulisnya.

Joko Anwar Eksplorasi Pola Bercerita Setelah Sukses dengan Film Horor

Setelah sukses menyutradarai beberapa film horor, Joko Anwar menyatakan keinginannya untuk mengeksplorasi genre baru. Keputusan itu bukan tanpa alasan, ia ingin menyegarkan gaya bercerita dan eksplorasi kreatifnya. “Saya ingin kembali lagi ke titik nol. Nge-reset pola bercerita, keluar dari zona nyaman," ungkapnya.

Sutradara kelahiran 1976 itu mengaku, ia juga tak ingin terjebak dalam label sebagai sutradara film horor. "Yang paling berbahaya adalah ketika penonton sudah mulai memberikan label kepada kita dan kita merasa nyaman ada di situ,” tulisnya menambahkan.

Joko Anwar juga merinci, padahal baru beberapa kali ia menggarap film horor, tetapi label tersebut sudah melekat dalam namanya. “Saya sudah punya label sutradara film horor (padahal dari 10 film, yang beneran film horor cuma 3),” tulisnya. Sutradara dari film Janji Joni (2005) itu mengakui, saat ini dirinya merasa beruntung bisa membuat film bergenre non-horor.

Walaupun masih menutup rapat detail film terbarunya, Joko Anwar mengungkapkan, proyek ini merupakan salah satu pengalaman paling menyenangkan dalam kariernya.

Bocoran tentang Film Terbaru Joko Anwar

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Joko Anwar membeberkan bahwa film terbarunya ini akan menjadi proyek yang dimainkan oleh jajaran pemeran ternama. "Ensemble cast yang luar biasa (beneran, bukan basa-basi) dan kru-kru top notch, beneran dream team,” tulisnya. Ia juga menambahkan bahwa akan ada banyak kejutan dalam film ini.

Melalui kolom komentar, Joko Anwar kembali menegaskan genre film terbarunya itu, “Bukan superhero, bukan horor, bukan Janji Joni,” ungkapnya, berkelakar.

Nama besar Joko Anwar dikenal sebagai sutradara yang sukses menggarap sejumlah film horor. Di antaranya yang melejit di pasaran yakni Pengabdi Setan (2017), Perempuan Tanah Jahanam (2019), dan Pengabdi Setan 2: Communion (2022). Ia juga mendirikan studio produksi Come and See Pictures yang telah merilis Pengabdi Setan 2: Communion (2022), Siksa Kubur (2024), serta serial supernatural sci-fi berjudul Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams (2024).

INSTAGRAM

Pilihan Editor: Komentari Bansos untuk Korban Judi Online, Joko Anwar: Negeri Kita Sirkus Banget