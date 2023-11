Jejak Bermusik Penyanyi BoA yang Hari Ini Menapaki 37 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BoA, penyanyi solo tersohor Korea Selatan menapaki usia 37 tahun pada 5 November 2023 ini. BoA atau nama aslinya Kwon Bo Ah dikenal sebagai seorang penyanyi, penari, dan produser.

Tidak hanya menjadi seorang penyanyi, BoA juga dikenal sebagai seorang entertainer yang tampil dalam berbagai acara televisi. Akibat dari beragam talenta yang dimilikinya, BoA mendapat julukan Queen of K-Pop oleh para penggemarnya karena berhasil menjadi penyanyi yang sukses dan berpengaruh.

Perjalanan Bermusik BoA

Baca Juga: Profil DK iKON yang Berduet dengan Lyodra Ginting

BoA adalah penyanyi yang lahir dan dibesarkan di Gyeonggi-do, Korea Selatan. Ia memiliki minat dalam bermusik sehingga saat berusia 11 tahun, ia memutuskan untuk mengikuti audisi. Saat itu, BoA ditemani oleh kakak laki-lakinya untuk melakukan audisi yang diselenggarakan oleh SM Entertainment. Tak disangka, BoA lulus audisi dan berhasil masuk ke tahap trainee. Ketika menjadi seorang trainee, ia menghabiskan waktunya selama 2 tahun untuk pelatihan.

Pada 25 Agustus 2000, BoA berhasil debut dengan merilis album bertajuk ID; Peace B. Karier debutnya di industri musik dianggap sangat awal karena ia masih berusia 13 tahun saat melakukan debut. Walaupun masih sangat belia, ia telah mencapai kesuksesan dan berhasil memikat para penggemar hingga di luar Korea.

Dilansir dari IMDb, pada 2002, BoA melakukan debut di Jepang melalui albumnya, Listen to My Heart. Album debut yang dirilis membuatnya menjadi penyanyi pop Korea pertama yang berhasil menembus Jepang.

Baca Juga: Jessi Ungkap Alasan Sebenarnya Belum Memiliki Pasangan

8 tahun sejak BoA melakukan debut di Korea Selatan, SM Entertainment selaku agensinya mengumumkan bahwa penyanyi pop ini akan debut di kancah internasional. BoA melakukan debut di Amerika melalui label anak perusahaan SM Entertainment USA. Saat itu, ia merilis single digital berbahasa inggris berjudul Eat You Up. Tak hanya single, ia juga merilis album studio nya pada 2009.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

BoA menjadi salah satu penyanyi Korea yang berhasil meraih perhatian penggemar internasional karena dirinya yang memiliki keterampilan multibahasa. BoA diketahui fasih dalam berbahasa Korea, Jepang, dan Inggris.

Bergabung dalam Grup GOT the beat

Setelah berkarier selama 21 tahun, BoA bergabung bersama GOT the beat, supergrup yang berada di bawah naungan SM Entertainment. GOT the beat dibentuk menjadi grup yang memiliki penampilan menari yang intens di setiap lagunya. Tak sendirian, BoA ditemani oleh anggota lain yang berasal dari berbagai grup, seperti Taeyeon dan Hyoyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan Winter AESPA.

Pada 27 Desember 2021, SM Entertainment membuat akun sosial media resmi dari GOT the beat dan mengunggah foto pertama unit. Lalu, agensi juga mengungkapkan tanggal debut dari grup ini yang jatuh pada 3 Januari 2022. Mereka debut dengan lagu berjudul Step Back dan berhasil meraih kemenangan dalam acara SBS Inkigayo.

Sebelum debut secara resmi, BoA dan kawan-kawan tampil terlebih dahulu dalam SMTOWN Live 2022: SMCU Express@Kwangya pada 1 Januari 2022. Saat ini, BoA dan anggota GOT the beat lainnya telah mengeluarkan lagu barunya, Stamp On It pada 16 Januari 2023.

KPOP FANDOM | IMDB | WORLD KBS | ASIANWIKI

Pilihan editor: BoA Dihujat Penonton Street Man Fighter, SM Entertainment Siap Ambil Jalur Hukum