The Simpsons Produksi 4 Episode Baru, Simak Asal-usul Animasi Ini

TEMPO.CO, Jakarta - The Simpsons akan meluncurkan musim ke-36 tahun ini di Fox. Laporan Variety pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Para produser eksekutif di balik The Simpsons mengungkapkan di konvensi D23 di Anaheim, empat episode baru akan ditayangkan secara eksklusif musim mendatang ini di Disney+.

Episode baru itu bertema O Come All Ye Faithful, yang tayang perdana pada 17 Desember 2024. Ini bertepatan dengan ulang tahun ke-35 episode pertama, Simpsons Roasting Over An Open Fire pada 1989.

Menurut Disney+, dua episode lainnya berjudul The Past and the Furious dan Yellow Planet juga akan tayang dalam beberapa bulan ke depan. Pada Oktober, film pendek eksklusif baru The Simpsons yang bertema Halloween juga akan tayang perdana di Disney+, dikutip dari Antara.

Tentang The Simpsons

The Simpsons serial animasi komedi ikonik yang telah menghibur jutaan penonton di seluruh dunia selama beberapa dekade. Dibuat oleh kartunis Matt Groening, serial ini pertama kali muncul sebagai segmen pendek dalam acara The Tracey Ullman Show pada 1987. Popularitasnya yang luar biasa membuatnya mendapat slot waktu sendiri sebagai serial prime time pada 1989.

Ide awal yang menjadi cikal bakal The Simpsons berasal dari kehidupan pribadi Matt Groening. Semula, ia ingin menghadirkan karakter-karakter dari komik satire, Life in Hell ke layar kaca. Namun, nuansa gelap dan sindiran tajam dalam komik tersebut dianggap kurang sesuai untuk acara keluarga yang banyak ditonton anak-anak. Groening pun memutuskan untuk membuat karakter-karakter baru yang terasa ringan dan menyenangkan.

Dalam proses membuat karakter-karakter baru ini, Groening mengambil inspirasi dari lingkungan terdekatnya, yakni keluarganya sendiri. Nama-nama anggota keluarga Simpson, seperti Homer, Marge, Bart, Lisa, dan Maggie, refleksi dari nama-nama anggota keluarga Groening. Hal ini memberikan sentuhan personal yang membuat karakter-karakter tersebut terasa lebih nyata dan dekat dengan penonton.

Pemilihan nama Springfield sebagai latar cerita juga memiliki makna tersendiri. Groening sadar bahwa di Amerika Serikat banyak sekali kota kecil yang bernama Springfield. Dengan memilih nama ini, ia ingin membuat kesan kota yang terasa familiar dan universal, sehingga penonton dari berbagai daerah bisa mudah terhubung dengan cerita yang disajikan. Springfield dalam The Simpsons representasi dari kota-kota kecil di Amerika Serikat secara umum, setiap orang bisa menemukan sedikit dari kehidupan mereka.

The Simpsons telah menjadi serial animasi dalam sejarah televisi Amerika Serikat. Serial ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya pop dan telah menginspirasi banyak karya seni populer lainnya.

