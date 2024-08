Lisa BLACKPINK Rilis Lagu New Woman 16 Agustus 2024, Duet dengan Penyanyi Spanyol Rosalia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACKPINK akan merilis single barunya yang berjudul "New Woman" pada Jumat, 16 Agustus 2024. Di lagu ini, Lisa akan berkolaborasi dengan bintang pop Spanyol yang juga merupakan pemenang Latin Grammy Award, Rosalia.

Kabar ini diumumkan oleh Sony Music Entertainment Korea selaku distributor lagu tersebut, pada Rabu, 7 Agustus 2024. Lisa sendiri juga membagikan kabar perilisan barunya di beranda labelnya sendiri, Lloud Co. "Pre-save LISA’s new single ‘New Woman’ feat. @rosalia.vt releasing 08/15 @ 8PM EST // 08/16 @ 9AM KST," tulis Lloud Co di Instagram.

Rosalia Vila Tobella alias Rosalia merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan musisi Spanyol. Perempuan 31 tahun itu juga dikenal dengan nama La Rosalia. Jumlah pengikutnya di Instagram lebih dari 27,6 juta akun.

Lagu Baru Lisa Setelah Kesuksesan "Rockstar"

Ini merupakan karya yang Lisa rilis setelah "Rockstar" pada akhir Juni lalu. Lisa menunjukkan popularitas globalnya dengan lagu "Rockstar," yang mencapai No. 8 di tangga lagu global Spotify dan No. 70 di tangga lagu single Billboard Hot 100.

Video musik ROCKSTAR Lisa BLACKPINK | Youtube.com/LLOUD

"Rockstar" menjadi lagu solo Lisa yang menempati posisi tertinggi di tangga lagu Hot 100, melampaui lagu sebelumnya “LALISA” yang memuncak di posisi No. 84 dan “MONEY” di No. 90.

"Rockstar" menandai rilisan pertama Lisa sejak berdirinya labelnya sendiri, Lloud, dan merupakan album pertama yang dirilis melalui kemitraan dengan RCA Records, label di bawah Sony Music, salah satu dari tiga perusahaan distribusi teratas di Amerika Serikat.

Lisa Masuk 4 Nominasi di MTV VMA 2024

MTV Video Music Awards (VMA) 2024 telah mengumumkan nominasinya pada Selasa, 6 Agustus 2024. Lisa masuk ke dalam empat nominasi berbeda untuk lagu solonya "Rockstar”, yaitu Koreografi Terbaik, Arahan Seni Terbaik, Penyuntingan Terbaik, dan K-Pop Terbaik.

MTV VMA 2024 akan diadakan di UBS Arena, New York pada Selasa, 10 September 2024. Para penggemar dapat memberikan suara untuk penghargaan tersebut di situs web MTV. Pemungutan suara akan dibuka hingga Jumat, 30 Agustus 2024 waktu setempat.

