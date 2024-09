Fase Baru Linkin Park, Tur Konser Formasi Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Linkin Park, band rock legendaris asal Amerika Serikat yang melangkah ke babak baru dalam perjalanan bermusik. Mereka mengumumkan dua anggota baru dan tur dunia From Zero yang akan dimulai pada September 2024. Dikutip dari Antara, Linkin Park melalui siaran streaming di situs webnya mengumumkan dua anggota baru, yaitu Emily Armstrong dan Colin Brittain.

Dalam siaran itu, mereka juga mengumumkan, album baru From Zero akan dirilis pada 15 November 2024. Karya ini akan menjadi album pertama mereka sejak perilisan One More Light pada 2017, dan merupakan album terakhir yang menampilkan mendiang vokalis Chester Bennington.

Konser Linkin Park

Dikutip dari Variety, Emily Armstrong, yang sebelumnya dikenal sebagai vokalis Dead Sara, kini menggantikan posisi mendiang Chester Bennington. Colin Brittain, penulis lagu dan produser yang pernah bekerja dengan G Flip, Illenium, dan One OK Rock, akan menggantikan Rob Bourdon di posisi drummer.

Sebelum perilisan album penuh, Linkin Park telah merilis lagu pertama dari album ini yang berjudul The Emptiness Machine. Lagu ini sudah bisa didengarkan di berbagai platform streaming musik.

Untuk merayakan peluncuran album baru dan formasi baru mereka, Linkin Park juga mengumumkan tur dunia From Zero yang akan berlangsung pada September hingga November 2024. Tur Linkin Park ini di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Amerika Selatan.

Tur ini akan dimulai di Kia Forum, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 11 September 2024. Ini yang menjadi konser pembuka mereka. Setelah itu, mereka akan melanjutkan tur ke New York (Amerika Serikat), Hamburg (Jerman), London (Inggris), Seoul (Korea Selatan), dan Bogota (Kolombia).

Pra-penjualan tiket konser untuk anggota klub penggemar resmi Linkin Park, yaitu LP Underground, telah dimulai sejak 6 September 2024. Adapun enjualan tiket untuk umum telah dibuka pada 7 September 2024 melalui situs web Linkin Park.

